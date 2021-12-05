PASIWALI音樂節　動力火車壓軸！嗨翻台東森林公園

▲Taiwan PASIWALI Festiva嗨翻台東森林公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

原民會連續第4年在台東舉辦「20201Taiwan PASIWALI Festival」，12月4日起1連2天在台東森林公園舉辦，首日動力火車、雙「愛玲(璦菱)」等歌手及樂團演出，吸引4萬以上民眾前往欣賞，嗨翻台東森林公園，可說是疫情趨緩以來台東縣最大型音樂活動，。

12/4的節目下午4點由娜塢悟吉納打頭陣，隨後Pacak Palasasav、屏東沿山斜坡的聲音(哈雷路達瑪幹.謝英雄.金禾雅.屋固桑、瑞堂、建堯)、野東西 Wild Thing、查勞・巴西瓦里、戴愛玲、葉璦菱等歌手、團體輪番演出，壓軸則由動力火車演出，嗨翻現場超過4萬觀眾。包括原民會主委夷將．拔路兒、台東縣長饒慶鈴、立委伍麗華、行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人陪伴大家，吹著晚風享受台上歌手演唱，期間不少觀眾在戴愛玲、葉璦菱等歌手帶動鼓舞下，在舞台前跳起舞蹈或盡情搖擺，戴愛玲還帶著現場所有民眾清唱成名曲「對的人」，將氣氛嗨到最高。

台東縣長饒慶鈴上台致詞時表示，PASIWALI音樂節在台東今年已連續辦理第4年，非常感謝原住民族委員會將這麼重要的國際性的音樂節活動選擇在台東舉辦，每年PASIWALI音樂節，來自世界各地的朋友一起聚集在台東這塊美麗的土地上，共同感受原住民族音樂的熱情與感動，也希望Taiwan PASIWALI Festival在台東是常態性每年舉辦的活動。

台東縣府原民處指出，今年活動縣府同時加碼事前線上登記、活動現場索取「部落釀玩券」，總計提供100萬元（2000份*500元），期望拋磚引玉帶動買氣，增進台東經濟產業效益。另外，主辦單位也特別於市集區增設5座「部落屋」：旮亙親子部落屋、你好我好沖繩部落屋、杵音馬蘭部落屋、屏東B1－音樂客廳、排灣拍刺圖騰屋，在PASIWALI草地上打造出部落不同文化場景，邀請民眾近距離互動，親身深層感受原住民族文化。

5日下午4點起繼續在森林公園則有卡尼特KANIT、Yamai卓亞麥185、赤族、曾靜玟、高蕾雅與放客兄弟、BDC 布拉瑞揚舞團、ABAO阿爆 ft. N1 阿拉斯、薛薛、kivi、曾妮 w/R.fu & 派樂黛等接力表演。