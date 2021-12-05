池上做大戲　明華園《界牌關傳說》精彩演出

▲明華園帶來精彩演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021全台最大收冬戲-池上做大戲4日晚間登場，日前台東池上好米正收冬，地方上各家宮廟合力撿戲金籌措經費請大戲酬神，重磅邀請到由無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團連演2天大戲。

明華園總團60呎的大舞台、外加2座300吋直播大螢幕，座落在池上知名的百年大廟—田中央福德宮4公頃的稻田上，地方大事全員動起來，眾爐主宮廟在活動當日也會隆重請出供奉的神明一起出巡前往觀禮，形成難得一見「與神同行看大戲」的熱鬧景象，讓這場藝術盛會顯得更加別開生面，演出首日吸引千餘民眾參加，池上鄉從下午開始湧入大批人潮，許多觀眾欣賞完第1齣《界牌關傳說》之後，仍意猶未盡。

▲池上做大戲，邀請到明華園戲劇總團連演2天大戲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

池上鄉長張堯城表示，收冬戲是台灣農村在歲末年終時，表達敬天、謝地的酬神活動，今年由台東縣池上鄉文化藝術協會、台東縣池上鄉福德宮、池上鄉農會、池上鄉公所及善信大德一同為池上做大戲，將這個深具意義的傳統延續下去。

週六場明華園總團安排暌違已久的經典愛情大戲《界牌關傳說》，融入春夏秋冬四季的變化展現男女主角羅通與屠爐公主的愛情進展：有春天般情竇初開的甜蜜、如夏炙熱的濃烈情感、如秋的離情依依、如冬的淒美悲涼，並在結局賦予一線生機，點燃無限希望，雖然讓看劇的觀眾心情大起大落，卻是明華園總團數10部作品中最受到觀眾喜愛的戲碼之一。本場由當家台柱孫翠鳳和大女兒陳昭婷領銜主演，還有第3代表現不俗的文武生陳子豪、小旦晨翎、新生代小生吳米娜、王婕菱等共同演出。池上鄉公所表示5日還有1場「周公法鬥桃花女」，鄉公所提醒持有票卷的民眾別忘了參加。