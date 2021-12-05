詹宏志2000字聲明被鄉民逐一打臉　網怒：是多看不起大家智商？

▲PChome董事長詹宏志。（圖／記者林悅翻攝，下同）



政治中心／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，牽扯出PChome集團董事長詹宏志涉嫌對媒體施壓，詹對此否認，還發出2000字的聲明。不過，聲明遭到鄉民打臉，在PTT上被推爆。

高嘉瑜的家暴事件引起社會議論，而高嘉瑜的前男友馬文鈺更加碼爆料，PChome集團董事長詹宏志涉嫌替林秉樞對媒體施壓。不過，詹宏志對此強力，並發出一篇長達2000字的聲明稿。

詹宏志聲明中指出，「林君來參加現場的演講會，每一週都從台北專程前來」、「盛情感人，這才真正彼此相識而有連繫」，正是這幾句話，讓鄉民無法接受，並從聲明中也點出，詹曾稱兩人，「僅是點頭之交」、「私下沒有任何交集」等語，直接打臉他一開始聲稱「不認識」。

另外，詹宏志說，「話筒另一端的他顯得焦慮而慌張，說話顛三倒四，部分事實也欲言又止」。這部分有鄉民質疑，一位上市公司董事長、國策顧問、超過20年媒體經驗，聽到一位不熟的人有明顯緊張，又不肯完整說明事情，居然這樣相信他的話。

對於詹宏志有傳訊息給媒體社長，鄉民認為，他最後還是做了，這不算施壓什麼才算是施壓，難道是友善問後？鄉民認為，幫不熟、有所保留的人傳話，說這叫不熟，是多看不起大家的智商？