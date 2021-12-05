高嘉瑜風波扯出綠營網軍內鬥？　蔣萬安：司法單位應釐清真相

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友家暴，引發社會譁然，更牽扯出民進黨派系、網軍爭議，對此，國民黨立委蔣萬安表示，這部分，其實已經進入到檢調司法單位，我們也希望說司法單位進行相關釐清跟調查，給外界一個清楚的說明。

高嘉瑜近來因家暴案成為話題焦點，檢警迅速將施暴男林秉樞拘提到案，法院2日凌晨也裁定收押禁見。有媒體人指出，施暴案府院高層早於媒體曝光前就掌握訊息，而PTT帳號「沒品維尼」頻發文替林秉樞洗白，被視為網軍亂台。對此，行政院長蘇貞昌日前被問及此事時不願多談，僅表示，這件事情已經進入司法偵辦，我們就依法來查處不法。

對於網路相關討論聲浪，這段時間網路上有一些使用匿名和不適當言論來批評受害者的行為，民進黨再次表達強烈譴責之意。民進黨認為，不論是具名者或者匿名者，雖然享有言論自由，但在網路上的發言亦同樣必須負起相關法律責任，更沒有權力用不實或者侮辱性字眼傷害他人。

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