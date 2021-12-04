蔡英文讚「台北隊」宣傳公投守護台灣　高嘉瑜缺席社群之夜

▲蔡英文4日晚間在民進黨社群之夜壓軸登場 。（圖／翻攝自YouTube／蔡英文）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴案震驚社會，民進黨4日在台北市舉行社群之夜「辣台派開講，1218返鄉日」，身兼民進黨主席的總統蔡英文壓軸登場，一上台即大讚與會公職努力掃街、辦公投說明會，是「守護台灣的台北隊」，然而，選區同樣在台北市的高嘉瑜並未露面，蔡亦未特別談及該社會事件。

民進黨舉行社群之夜力催公投不同意票，現場人氣火熱，600個座位全數座滿外，線上各直播平台觀看數突破1.1萬人，包括台北市的民進黨立委吳思瑤、何志偉、民進黨台北市議員王閔生、張茂楠、李建昌均與會力挺，此外，無黨籍立委林昶佐、無黨籍台北市議員邱威傑也登台發表演說，不過，近期因家暴事件引發社會關注的高嘉瑜並未出席該活動。

蔡英文今天晚間登台向「辣台派」打招呼，欣慰地說「大家都是最挺蔡英文，一起守護台灣的辣台派」，現場有許多台北的朋友，為了公投一起努力掃街、辦說明會，「他們都是守護我們台灣的台北隊」，並邀請支持者給台北隊掌聲。

蔡英文會中也呼籲支持者投下4個不同意，強調年底公投將要決定台灣要向前走、還是倒退嚕，必須守住台灣正確的發展路線，另也為面臨罷免的林昶佐、台中市第二選區立委候選人林靜儀加油打氣。

對此，民進黨回應，有聯繫台北市黨公職，但高嘉瑜委員的助理回覆另有事情不克出席。

▼民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）