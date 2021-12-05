綠營猛K「民調不降反升」　蔣萬安：把本分做好

▲蔣萬安考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安啟動台北12區公投巡迴街講行動，這讓民進黨感到威脅，頻頻發動攻擊。根據一份黨內民調顯示，即便面對綠營猛攻，但蔣萬安支持度不降反增，超過可能對手衛福部長陳時中11%多。對此，蔣萬安受訪時仍低調表示，「把本分事情做好」。

蔣萬安規劃從11月4日起，規劃每週辦理2場街頭宣講，45天內走遍台北市12個行政區，邀請黨籍立委、市議員一同站上街頭，呼籲民眾在12月18日登場的「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等四大公投投票日投下重要的一票。

根據媒體報導，儘管綠營近日頻砲打蔣萬安，但一名藍營黨內地方人士透露，據內部最新民調顯示，蔣萬安啟動公投街講這1個月以來，即便面對綠營猛攻，但民調不降反增，超過可能對手衛福部長陳時中11%多。

對此，蔣萬安今（5日）前往木新市場掃街時表示，其實就是在每一個崗位，把角色扮演好，把本分事情做好，對他來說就是和人民站在一起。

蔣萬安強調，年底的公投就是讓民眾踴躍出來投票，決定自己、下一代的健康，以及台灣的未來，基於這樣的理念跟想法，我們堅持在地方每一個角落進行公投宣講，公投就是人民作主、人民決定。

蔣萬安也透露，經由這段時間的宣傳，他發現，其實越來越多的民眾了解公投的內容，而且更多的民眾願意站出來捍衛食安、捍衛健康。

至於是否擔任母雞角色，蔣萬安說，事實上每一個行政區、不同選區的議員或立委舉辦的公投宣講，都會邀請他，只要時間允許都會參與，「我想我就是扮演一個其中的一份子」，來進行公投的宣講。