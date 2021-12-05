林秉樞戶頭有2300萬！驚人ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

▲林秉樞因毆打高嘉瑜事件引發社會高度關注。 （圖／CTWANT提供）



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立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴案外案震驚社會，如今更驚爆許多案外案，林秉樞不但在上月26日，豪擲170萬元購買知名藝術家真跡，而CTWANT獨家取得ATM交易明細表中，更驚曝他在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元，不過明明是好野人的他卻十分摳門，除了月租的旅館是由小護士前女友買單外，更被律師女網友踢爆和林同遊歐洲時，罰單、車票、旅費都由女方埋單。

據CTWANT獨家取得ATM交易明細表中，林秉樞在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，可用餘額竟超過2300萬元，不過身懷鉅款的他，卻連平時入住飯店的房錢，還要小女友幫忙付錢。

▲ATM交易明細表。（圖／CTWANT提供）

據了解，林秉樞以每月租金5萬元，長期在馥都飯店當租客，警方準備持拘票上樓逮人時，就碰到林男與1名女子準備下樓外出，當場上前拘提，而他身旁這名疑似新女友的女子外傳是名護理師。

而面對警方訊問，吳女表示，因林男心情不好，致電請她來飯店陪伴，所以她才會出現，但就在林秉樞在被帶上警車前，還要吳女幫他支付飯店房間的費用。

▲律師李菁琪在PTT上發文，嘲諷林秉樞是林秉「摳」，2人同遊歐洲時，飯店、車票都要女方買單，還有他觸碰女子胸部遭罰的罰金，也要女方幫他代刷。（圖／CTWANT提供）

此外，女律師李菁琪則在PTT踢爆，林秉樞在歐洲時宣稱自己沒有信用卡，當時在歐洲所有的車票和酒店費用都是她刷卡支付，事後要他還錢，還需三催四請。

更扯的是，有次林秉樞在巴黎蒙馬特脱衣酒吧因為偷摸小姐胸部，遭罰款600歐元，還打電話求她來幫忙刷卡「救人」，不過事後林秉樞承諾，回台後會請她吃大餐道謝，不過最後卻只吃了「金鋒滷肉飯」。

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