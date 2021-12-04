登辣台派開講　林昶佐：國民黨仇視進步、讓台灣倒退

記者陳家祥／台北報導

民進黨4日舉辦社群之夜「辣台派開講」活動。無黨籍立委林昶佐致詞時表示，當我們關注未來、推動台灣進步的時候，國民黨裡卻有一股最極端的勢力，卻仇視這些進步，「無論是強化台灣的國際地位、轉型正義、能源轉型、婚姻平權，哪個題目不是被他們詆毀、抹黑，甚至對主張這些理念的政治人物霸凌，甚至罷免？」

▲無黨籍立委林昶佐4日晚間出席民進黨社群之夜。（圖／翻攝自YouTube／蔡英文）



林昶佐表示，記得在青少年的時候，台灣正進入民主改革的激盪期，國會全面改選、修憲、第一次總統大選。當時的政治人物只要遇到重大議題，尤其是統獨、台灣的國家定位這種至關重要的議題，那些政治人物很流行說「不要剝奪下一代決定未來的權利」、「應該交給下一代來解決」。

「當時我始終覺得很奇怪，為什麼你們製造問題、把麻煩丟給下一代，還講得冠冕堂皇？」林昶佐說，當時那樣講的政治人物現在都老年了，他們的下一代都中壯年、連再下一代也都成年了，「不就是今天在場的、當代的我們嗎？」因此我們這一代應該要一起努力解決問題，不止不要再把麻煩丟給下一代，還要拚全力打造一個美好的家園給下一代。

如今，美國、歐洲各國逐步取消與台灣交往的限制，長期停擺的台美雙邊貿易協定也又開始啟動對話，甚至在歐洲有了第一個以台灣為名的代表處，一波一波來自世界各國的訪團不顧中國反對，持續訪台，加深與台灣的關係。

台灣在印太地區成為不可或缺的區域安全夥伴，也在重組中的國際供應鏈取得先機，各行各業都將與世界一起發展成長。轉型正義的民主工程，也在黨產條例、促轉條例、政治檔案條例的相關立法後，有了各個層面的發展，讓許多受迫的長輩獲得撫慰，也還給他們應有的公道。

另外，台灣民眾都非常關心的非核家園、能源議題，這幾年台灣的能源政策終於不再只是要解決當下的問題，而是要打造台灣十年、二十年後「更綠、更照顧環境、更少污染」的未來家園。

林昶佐還提到，印象最深刻的，還是2019年，同性婚姻合法化的那一天，這是「我們這個世代對台灣未來的美好想像」。政治人物必須要在重要時刻擔起責任，即便要承擔風險、承受惡意，也應該要為了更美好的未來做出對的決定，而不是推卸責任「把問題留給下一代解決」。

「不過，前面我所說的這幾年台灣的進步，其實都還有許多需要加強改善的地方，我們要繼續努力讓未來更美好。」林昶佐說，當我們關注未來、推動台灣進步的時候，卻有一股力量，一股國民黨裡面最極端的勢力，卻仇視這些進步，「無論是強化台灣的國際地位、轉型正義、能源轉型、婚姻平權，哪個題目不是被他們詆毀、抹黑，甚至對主張這些理念的政治人物霸凌，甚至罷免？」

林昶佐說，他們仇視這些理想，所以拒絕一起思考台灣的未來，硬要把台灣拉回過去。美豬美牛的議題，是從十年前馬英九執政時期就已經開始的題目，在2012年也已經有國際標準，民進黨延續相關政策、把關更嚴格，連美國都說這已經是過去的題目了。藻礁也是如此，馬英九時代的政策，民進黨雖然延續，但為了保護藻礁而做大幅度的修正，讓台灣能夠減空汙又環保。

核四更是如此，這二十幾年來，好不容易幾年前包括馬英九也核四封存，包括朱立倫在內的許多國民黨的主要政治人物都支持非核家園，「這些議題，都是經過多年的社會溝通、政策延續與改進，終於有了共識，結果現在全部推翻不算，全部重來？」

林昶佐表示，台灣要繼續進步，我們應該要一起思考如何打造美好的「未來」，我們可以為了「未來」爭執得面紅耳赤。而不是從「過去」找題目，把那些好不容易跨越政黨藩籬，已經取得共識、有所延續的議題裡面，重新翻案、翻臉不認帳，把作古的題目重新挖出來要社會陪他們吵架，不止是拖延未來，不只是要大家原地踏步，甚至要大家倒退嚕。