公投倒數14天！　雞排妹表態將投「4個不同意」

▲民進黨社群之夜「辣台派開講 1218返鄉日」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投倒數14天！民進黨今（4日）晚間7時至9時舉辦社群之夜「辣台派開講 1218返鄉日」活動宣講公投，藝人「雞排妹」鄭家純及「萬老師」郭昱晴現身力挺，表示公投當天會投下「四個不同意」。

在4日「辣台派開講」活動上，Podcast「耳朵出遊不出油」主持人謝子涵詢問雞排妹1218是否來投票？雞排妹表示，會，她會回台中投下四個不同意票。面對相同問題，郭昱晴也說會投下四個不同意；她勉勵，希望我們為了最愛的這片土地，為了我們的將來、為了下一代，我們投下四個不同意，讓台灣真的走出國際。

郭昱晴還打趣表示，她們家的貓早上都會伸腳出來，伸出4根爪子跟她說四個不同意。

根據民進黨活動規劃，今晚社群之夜將由民進黨立委林楚茵、無黨籍立委林昶佐擔任主持人，青年代表、無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑、25位知名Podcast頻道播客依序發言後，再由多名饒舌歌手登台演唱。總統蔡英文則會在活動壓軸發表演說，訴求「四個不同意，台灣更有力」。

▼雞排妹、萬老師表示公投會投下四個不同意。（圖／翻攝自YouTube／蔡英文）