批國民黨操縱公投　林靜儀酸顏寬恒：得到政治權力比較容易劃地

▲民進黨前立委林靜儀登上民進黨社群之夜。（圖／翻攝自蔡英文YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選選戰如火如荼，民進黨前立委林靜儀4日以神秘嘉賓身份登上民進黨社群之夜「辣台派開講」，痛批國民黨說，有一些不知節制力量的政黨，利用政黨資源操作人民手上的資源，呼籲應該對1218公投投下4個不同意，又暗批國民黨前立委顏寬恒說，「對某些政治人物來說，得到政治權力可能比較容易劃地」。

林靜儀今天晚上在社群之夜笑說，「我吹著海風來了」，第一件事就說「我們1月9日把林昶佐留在外交及國防委員會，也把我送回立法院好不好？」並感慨說，2019年底很多朋友很焦慮，擔憂2020選舉會不會就是台灣最後一場民主選舉，她回應說沒辦法，民主制度就是這麼脆弱，每張選票稍有不慎，就會決定非常辛苦的未來。

林靜儀說，很多朋友說，要幫孩子守住台灣這個自由民主的國家，要教孩子有自由、批判的思考能力，幸好，台灣人讓全世界都看到，台灣人要堅持民主、台灣人的身份，與全世界交朋友；然而，現在看到，當人民擁有直接權力的時候，卻有政黨不知節制，「權力在手上是很尖銳的刀，就像外科醫師一樣」，10月23日台中市第二選區的選民原本期待地方政治的改變，卻因為罷免把那個想要帶來改變的年輕人罷免了。

林靜儀說，公投要來了，再不趕快奮力說明，人民可能在不知情的情況下，做出未來可能會後悔的抉擇，「民主真的是很辛苦的過程」，如果有一些不知節制力量的政黨，利用政黨資源操作人民手上的資源，人民就會變得很辛苦。

林靜儀還開玩笑說，她原本買了很多高跟鞋，想說卸任立委後就回立院、上上政論節目，沒想到現在會面對這樣的補選，因此，現在的平底鞋還是參選之後才買的。

林靜儀也暗指顏寬恒說，「對某些政治人物來說，得到政治權力可能比較容易劃地」，相信台中市第二選區的選民很清楚，正在告訴她們要改變盤據在地方20年以上的家族政治，因此，這個補選不是為了某個政黨或個人，而是承擔期待、把重擔扛起來的團體。

▼民進黨今天舉行「辣台派開講，1218返鄉日」活動。（圖／記者呂晏慈攝）