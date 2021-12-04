民進黨社群之夜有嘻哈　饒舌歌手DISS狠嗆：婆婆逼媳婦喝豬肝湯

▲饒舌歌手演唱「四個不同意」饒舌歌。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數，民進黨力催「四個不同意」，4日晚間舉行社群之夜「辣台派開講」，包括總統蔡英文、無黨籍立委林昶佐、前立委林靜儀、台北市議員「呱吉」邱威傑等人均與會力挺。此外，饒舌選秀節目「大嘻哈時代」選手顏冠希、魏買加也首度登台演唱「四個不同意」饒舌歌，歌詞惡搞意味十足，嗆聲「婆婆逼媳婦喝豬肝湯」，直接diss（攻擊）中廣董事長趙少康。

饒舌歌手顏冠希日前受訪時表示，「四個不同意台灣更有力，很有帶動和嘻哈感，所以我就把它寫成副歌，在這2、3分鐘裡面，你聽我唱完，讓我告訴你為什麼要投四個不同意」。

「四個不同意」饒舌歌融合重啟核四、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）、反美豬（反萊豬）4大公投案，直言「地下有沒有斷層，不要忘記動頭腦，地震震的是整個島」、「美牛可以吃，美豬當然也可以吃，美國的肉NBA選手吃了都

長的人高馬大 」、「趙少康說台灣人都會坐月子，婆婆逼媳婦喝豬肝湯，一天6次就會超標，如果每天都喝6次豬肝湯

，不管哪國的豬，媳婦都會先被婆婆逼死」。

該歌曲也唱到，「未來有一天，我們回顧歷史上的今天，是否會抱怨當初應該看的更遠；未來有一天，我們會說真的好險，有把希望投進投票箱的裡面，四個不同意，台灣更有力，該怎樣做才是對，一起加入台灣隊。」