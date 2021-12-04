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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：國民黨拖垮台灣腳步　「四個不同意」守住國家發展路線

記者呂晏慈／台北報導

1218公投案在即，身兼民進黨主席的總統蔡英文4日晚間登上社群之夜「辣台派開講，1218返鄉日」，她說，再過兩個禮拜的公投，將要決定台灣要向前走、還是倒退嚕，並指公投不應該是政黨對決，必須守住台灣正確的發展路線，當場批評國民黨「拖垮台灣的腳步」。

▲▼蔡英文登上社群之夜。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道）

▲蔡英文今晚參加民進黨社群之夜，呼籲公投四個不同意。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道）

蔡英文說，要謝謝所有台灣隊友2020年做出正確的決定，她才能繼續當台灣隊長，不過，再過兩個禮拜就是公投，將要決定台灣是要向前走、還是倒退嚕，「大家一定要再站出來，跟我一起正面迎戰公投好不好！」她批評，現在在野黨罷審國家總預算案，就是在拖垮台灣的腳步，攸關國家發展的預算案，不該是藍綠對決，公投也不應該是政黨對決。

蔡英文並親自一一詢問台下支持者「重啟核四、三接遷離、反美豬、公投綁大選」同不同意，逾6百支持者集體舉起加油棒比出叉叉手勢高喊不同意。

蔡英文說，倘若核四重啟，台灣將會耗費龐大資源在核四這台拼裝車，將無法發展新型能源，三接遷離也將阻擋台灣能源轉型、改善空汙的腳步，反美豬公投通過了，國際就會懷疑台灣遵守國際貿易的決心，很可能措施眼前大好機會，「台美關係會受到影響，我們加入區域自由貿易協定的努力，也會面臨更多困難」，如果公投綁大選通過了，台灣的公共議題將不能在一個更理性的環境被討論。

蔡英文大打政績牌　國產疫苗、股市萬7都入列

蔡英文今天在社群之夜表示，2020大選結束後，台灣發生很多事，也改變了許多，其中第一個改變就是全台灣戴上口罩、團結防疫，現在不僅每天本土個案「加零」，甚至還可以舉辦「辣台派」的聚會，直言「如果指揮中心叫我們打兩劑我們就打兩劑、打3劑就打3劑」；並說台灣研發出安全有效的國產疫苗，向國際展現出台灣人防疫的能力，還調查說現場有誰跟她打了國產疫苗？許多支持者聞言舉起加油棒歡呼，蔡笑說，「不錯喔，你們畢竟是死忠的」。

蔡英文表示，另一個重要的改變就是台灣的經濟變得越來越好，並提醒在場支持者，記得把五倍券花完，帶動台灣經濟；她說，2016年她剛上任時，台股才8、9千點，而現在股市都經常性地維持在萬7以上，希望未來股市可以再次衝上萬8，台灣亮眼的經濟成績，是所有團結的台灣隊友拼出來的，民進黨執政後推動加薪減稅、提供幼兒津貼、加碼投資長照服務，要將經濟成果分享給所有人，未來也會繼續拼經濟。

對於國防安全，蔡英文說，面對共機頻繁侵擾，國際都很重視這些問題，因此台灣不能鬆懈，例如她推動國防改革、增強國軍戰力，現在不僅能買到先進的戰機，也更有能力為戰機做升級的工作，後備動員的戰力也持續強化，「我們一定要守護家園，國土主權寸步不讓」。

針對台灣贏得國際支持，蔡英文談及，歐洲民主聯盟一團接一團訪問台灣，用實際行動與台灣站在一起，這段時間台美關係也越來越緊密，除了重啟台美TIFA，「美國朋友也來了、美國議員也來了」，她還被國際媒體評為25位「國際最有影響力的女性」之一，「不過我要告訴大家，有影響力的不是我蔡英文個人，而是所有的台灣人」，就是因為台灣人一起守護民主自由，展現捍衛主權的決心，所以有越來越多民主夥伴表態支持台灣，讓台灣成為世界的台灣。

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