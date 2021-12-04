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獨居翁坐臥機車猝死！無人送葬冰櫃躺64天後　所有費用他們包了

▲慈愛會理事長陳鴻榮昨日更親自到火葬場送羅男，暖心要他放下人世間的一切，「一路走好別牽掛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日前羅翁出殯，由雲林縣葬儀商業同業公會理事長與雲林夜市慈愛會理事長等人一同前往，陪羅翁走完人生最後一哩路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮今年九月一處宮廟公廁外有民眾發現一名老翁坐在機車上趴在手把一動都不動，經查發現老翁已無呼吸心跳趕緊報警，警方調查後發現其為76歲羅姓獨居老翁，雖然有一名兒子在嘉義，但因故不願接手裡後事，羅翁這一放就是64天，最後由雲林夜市慈愛會包下所有喪葬費用，陪羅翁走完人生最後一哩路。

羅姓老翁在9月底被發現時是坐在機車上，整個人頭趴在機車手把上，但早已沒了生命跡象。雲林縣警察局斗南分局接獲報案後同時通報雲林縣葬儀商業同業公會，經查，羅翁時常出現在當地廟埕前，確認身分後發現他來自嘉義，還有一名兒子，隨即聯繫對方通知噩耗。

▲慈愛會理事長陳鴻榮昨日更親自到火葬場送羅男，暖心要他放下人世間的一切，「一路走好別牽掛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲9月30日雲林一名76歲羅姓男子被人發現一動也不動地坐在機車，上半身還趴在龍頭，早已失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，羅男兒子不願承認這名父親，檢方問及兩人關係，他無奈表示，「若DNA相符的話，他就是我的爸爸。」也直言不願處理其後事，因為兩人根本沒有生活在一起過，盼檢察官能體會他們家屬的心情。最後檢察官諭令DNA比對確認死者身分，並依照法定程序請羅男戶籍地公所進行失蹤人口公告。

雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮訪表示，在確定無家屬認領後羅翁後事委託雲林縣葬儀商業同業公會進行喪葬事宜，雲林夜市慈愛會在了解情況後，盡力協助其公費部份含虎尾鎮公所殯儀館的全部費用，整個過程所有相關費用約22萬元。陳鴻榮說「就是希望讓羅男好好走完最後一程」。

▲慈愛會理事長陳鴻榮昨日更親自到火葬場送羅男，暖心要他放下人世間的一切，「一路走好別牽掛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林夜市慈愛會盡力協助羅翁後事全部費用，整個過程所有相關費用約22萬元。陳鴻榮說「就是希望讓羅男好好走完最後一程」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林夜市慈愛會除了負擔其後事所有費用，羅翁出殯日當天更由理事長陳鴻榮親自到火葬場送羅翁最後一哩路，要他放下人世間的一切，一路好走別牽掛。陳鴻榮強調，協助羅男後事是他們應該做的，而初心就是希望所有人在離開時都能圓滿。

▲慈愛會理事長陳鴻榮昨日更親自到火葬場送羅男，暖心要他放下人世間的一切，「一路走好別牽掛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈愛會理事長陳鴻榮更親自到火葬場送羅男，暖心要他放下人世間的一切，「一路走好別牽掛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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