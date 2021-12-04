提高疫苗覆蓋率　彰化+員林火車站開放疫苗接種

記者鄧木卿／彰化報導

為了提升新冠疫苗涵蓋率，彰化縣衛生局12月4日在彰化和員林火車站前進行疫苗接種服務，縣長王惠美下午到場關心疫苗接種情形，她呼籲鄉親及外籍移工踴躍前來施打，有4種疫苗可自行選擇，還没有完成二劑接種，甚至連第一劑都還沒有施打的鄉親，可以就近與附近醫療院所連繫，盡早讓自己有保護力，一旦全體保護力到達一定程度後，相信中央很快會有更開放措施。

▲▼彰化縣為了提高疫苗覆蓋率，在彰化和員林火車站開放疫苗接種，王縣長前往關心施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

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衛生局表示，彰化縣第二劑疫苗覆蓋率6成多，雖然高於全國平均值5成多，但是因國內疫苗覆蓋率只有7、8成，所以呼籲鄉親把握機會就近施打，除一般民眾以外，也鼓勵外籍移工、逾期停居留失聯移工等前來接種，彰化火車站還提供菲律賓、印尼、泰國及越南四國通譯人員協助外籍朋友，歡迎踴躍接種疫苗確保社會防疫安全。

衛生局表示，此波COVID-19疫苗接種服務，接種對象為第一、二劑（含混打） 及第三劑疫苗接種。第二劑接種對象為AZ間隔滿8週，BNT、莫德納、高端間隔滿4週，另因應農曆年節返台人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月。

衛生局提醒第三劑莫德納部分，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml），即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。另彰化縣已全面開放民眾可至合約院所預約施打，民眾可自行與合約院所預約接種。