LIVE／段宜康曝林秉樞來請託施壓媒體　高嘉瑜前男友現身說明

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案在連日延燒下，從原先男女私事演變成政壇風波，牽扯出民進黨內互打、側翼帶風向，甚至傳有政商界大老介入喬事。對此，前立委段宜康昨自曝與林秉樞認識近10年，對方曾請託施壓媒體，要求別刊名字，且林對他謊稱該案是高嘉瑜遭前男友馬文鈺打等。而高嘉瑜辦公室4日表示，馬文鈺下午會出面說明段宜康臉書內容。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

段宜康3日晚間在臉書自曝與林秉樞早在2012年就認識，林曾在11月25日打透過LINE打電話找他討論《鏡週刊》將刊登施暴案的事情。段宜康也秀出LINE對話紀錄佐證。至於通內容，段宜康歸納3個重點：第一，林秉樞說有警察是因為馬文鈺去告別式鬧場，發傳單說他打高嘉瑜。

第二，週刊拍到林秉樞和高嘉瑜一前一後進旅館，但沒有其他畫面；第三，因為林秉樞不希望出名，高嘉瑜又是新聞焦點，如果週刊一定得報導，可不可以不要在他母喪剛辦完的這個時候；他的名字是不是可以不要出來？

段宜康也說自己在林秉樞請託前，已接獲週刊告知，因此未「打草驚蛇」。

另外，週刊4日又指出，警方重返林秉樞長期入住的板橋馥都飯店「1208」房進行二度搜索時，發現一封高嘉瑜自白書，內容提及馬文鈺坐領乾薪、盜取公等帑，高嘉瑜非常後悔，且文末還有親筆簽名及日期，疑遭林秉樞逼迫寫下。

▼林秉樞曾找段宜康協助有關週刊報導一事。（圖／翻攝自Facebook／段宜康）