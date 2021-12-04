柔道金牌也被家暴！她被打到滿地血　渣男友「證據不足」無罪釋放

▲法國27歲的女子柔道選手皮諾聲稱慘遭男友兼教練施暴。（圖／達志影像、翻攝自Twitter@Margaux Pinot）



記者張方瑀／綜合報導

法國27歲女子柔道選手皮諾（Margaux Pinot）曾在今年東京奧運獲得混合團體金牌，不過近日她卻驚傳慘遭38歲的男友兼教練施密特（Alain Schmitt）施暴，皮諾在過程中慘遭對方痛毆，公寓裡全是她的血跡，但雙方各執一詞，皆控是遭對方毆打。檢方原本預計對施密特求處1年有期徒刑，但法官卻以「證據不足」為由，將他當庭無罪釋放。

根據BBC報導，皮諾表示，她於11月27日晚間至28日凌晨在法國巴黎郊區住處慘遭來訪的男友施密特暴力毆打，施密特獲安排擔任以色列女子柔道隊主教練後，在喝完酒、一陣醉意下前往皮諾的住處影印資料，做為飛往以色列的事前準備工作。

▲男友兼教練的施密特同樣帶著「熊貓眼」接受採訪，表示是女友皮諾先用柔道招數施暴。（圖／達志影像）



結果兩人爆發激烈並演變為暴力衝突，皮諾指控，她在過程中慘遭對方痛毆，公寓裡全是她的血跡，最後她逃往鄰居家求助才獲得生還機會，送醫檢查發現身上多處挫傷、鼻梁骨折；施密特則同樣帶著熊貓眼受訪，表示自己此生從未打過女人，不過當天卻慘遭皮諾帶著柔道招數毆打，過程中撞擊牆壁、暖氣爐、大門。

施密特雖然一度被警方逮捕，不過1日的法庭預審中，法官表示對於「施密特涉暴」並無充分足夠的證據能夠證明，因此檢方無法繼續進行起訴程序，原本向法官求處應判施密特1年緩刑，最後只好釋放施密特。

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

J’ai été insultée, rouée de coups de poings,

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy — Margaux Pinot (@MargauxPinot2) December 1, 2021

對於施密特被釋放，皮諾在推特上大表不滿，「（在這場爭吵中），可能是柔道救了我吧？我公寓住處的地板上滿是血跡，你問我在這場爭鬥中失去什麼？也許是我最後的死亡吧。」消息一出後，過包括法國柔道協會主席諾米斯（Stéphane Nomis）、奧運柔道金牌里納（Teddy Riner），以及柔道好手阿貝聶努（Clarisse Agbégnénou）等人在內，都跳出來聲援皮諾。

施密特的辯護律師貝魯（Malik Behloul）在庭上反駁皮諾的指控，「以施密特所擁有的力量，他完全有能力（對皮諾）造成比這更大的傷害！」以色列柔道協會透露，在施密特傳出家暴爭議後，已經暫緩與施密特之間的所有聯繫與合作。