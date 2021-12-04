當伴娘「1條潛規則」釣出被整苦主！再曝新娘暗黑心態：會在意

▲婚禮一條「伴娘不能比新娘漂亮」的潛規則讓原PO超不解。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

婚禮上要注意的小細節不少，像是賓客穿著、禮金該包多少等眉角，其實都暗藏不成文的規定！近日就有網友在PTT的WomenTalk發起討論，提到一條「伴娘不能比新娘漂亮」的潛規則，忍不住納悶「那被找去當伴娘A不就挨了悶棍？」而且根本是惡性循環。貼文一出，意外引發其他人熱論。

這位網友文中表示，他有聽說「伴娘不能比新娘漂亮」，至於原因的話，是因為新娘會擔心被比下去，「說是會搶了新娘的風采、喧賓奪主。」原PO不禁為伴娘們抱不平，因為被找去當伴娘，是否就等於沒有新娘漂亮？

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他就直呼「被找去當伴娘A不就挨了悶棍？下次A結婚，也找更普通的伴娘B；改天B結婚，再找更不上相的伴娘C；換C結婚又找來更不如的伴娘D」，照這樣下去，根本是另一種惡性循環。

▲伴娘不能比新娘美，因為會搶了新娘的風采、喧賓奪主。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，就有人覺得這很正常，「這算是一種默契吧？若伴娘比新娘還正，這場面真的不太好看」、「禮貌上是這樣沒錯」、「有這種說法沒錯哦」、「這基本默契吧？人家的重要場子還搶風頭= =」。

還有女網友相當坦白，直呼確實不想要伴娘比自己還好看，「如果我是新娘，完全不想伴娘比我美」、「我才不相信，新娘能不CARE伴娘比自己正這種話XDDDD！退一步，就算一開始不在意，到時候被旁邊人『使弄』，開個玩笑就會在意了啦～」

其中，一位當過伴娘的女網友則曝光自己的經驗，「當過伴娘，其中有一次的禮服超醜！是這輩子也不會碰過的那種淘寶土色禮服……」讓她忍不住抱怨，「新娘要多沒自信才會想整醜伴娘啊？」

▲有女苦主表示，當伴娘時穿的禮服，讓她真的覺得新娘在整伴娘。（示意圖／Pexels）

不過，有網友就認為，「不能比新娘漂亮」的重點不在長相，「正ok，畢竟伴娘是門面，是不能兇，兇+禮服才會失去焦點」、「應該是說打扮上不要比新娘搶眼吧？至於臉天生就比較正，好像也沒辦法」、「重點是事業線」、「顏值不是問題，裝扮才是重點，化誇張的妝，穿盛大的戲服，弄超搶眼的髮型，露超心機乳溝」、「是打扮，不是指長相啊！」

還有人則是發表不同看法，「我是新娘的話，我會希望每個人都打扮漂亮，拍照才美，尤其伴娘群本來就是必須合照」、「我覺得伴娘很美的話，新人也會很風光欸～」、「我覺得那是用來婉拒好友當伴娘的推託之一」、「我認識的都不介意耶！藝人結婚不也請來伴娘團比美的？」