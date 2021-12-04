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準岳父突病死！他結不成婚還被切　怒討百萬聘金+鑽戒卻慘敗

▲▼ 婚戒,求婚,戒指,結婚。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲何姓男子為和交往6年的女友結婚，卻遇上準岳父因故病死，還因而和女方分手，怒向女方要求還回100萬聘金和鑽戒。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者林冠吟／雲林報導

劉姓女子和何姓男子2人原為男女朋友關係，並已論及婚嫁，原定在2017年舉辦訂婚宴後進行婚宴，何男也依準岳父要求，前後共匯出100萬元的作為聘金，未料準岳父卻突因病去世，何男和劉女原欲按照民俗信仰，在準岳父百日結婚卻因故一延再延，最後劉女更直接和何男分手，讓何男氣得向劉女提起告訴，要求劉女將100萬元的聘金與價值3萬元的鑽戒返還。雲林地院審理後判何男敗訴，全案仍可上訴。

劉姓女子和何姓男子2人原為論及婚嫁之男女朋友關係，何男除依準岳父之要求，前後匯出共100萬元現金，做為迎娶劉女的聘金外，小倆口還決定先在2017年10月舉辦訂婚宴後，再在隔年6月舉行結婚典禮，本應幸福洋溢的準新人，未料卻突然遇上劉女父親因病去世，打亂婚禮計畫。

在劉女父親過世後，何男和劉女2人原本欲依民間習俗在劉女父親百日內結婚，無奈卻因為雙方親友無法配合而作罷，改為劉女父親對年後再舉辦，不過卻因為何男工作有所變動而再度延期，這也讓劉女認為何男已不再愛她，怒提分手，讓何男氣得向劉女追討當初已付的100萬元聘金和價值3萬元的鑽戒。

庭審時，劉女向法官辯稱，其和何男以結婚前提交往已6年，2人雖曾一起前往參訂席婚宴，因一般訂立婚約應有提親、八字合婚、訂婚儀式等過程，但2人之間完全沒有相關過程，而何男所送給她的鑽戒更不是什麼求婚鑽戒，僅是何男送給她的「生日禮物」；至於父親要求何男給出100萬聘金等事，她並不清楚，其名下帳戶都是交由父親使用，是到父親過世後才知道父親確實有和何男借款30萬元，但用途為何，借了多少她完全不清楚。

雲林地院審酌何父證詞，何父表示當時何男購買鑽戒給劉女時，2人並未論及婚嫁，且何男送鑽戒給劉女的那日，確實是在劉女生日當天2人一同到珠寶店所購買等語，讓法官認為從買婚戒到向餐廳訂婚宴，至少已經是8個月後的事情，難認何男所送給劉女之鑽戒為結婚之用。

法官認為，審酌劉女和何男雙方證詞均未提及有求婚或訂婚儀式過程，且何父亦表示當時並未完成提親儀式等，雙方皆未立下書面婚約，因此難認劉女和何男2人已有婚約；至於何男先後共匯100萬元等情事，經查發現何男將金額匯到劉父所指定帳戶，其戶名雖為劉女的名字，但從相關紀錄來看，確實為劉父持有使用等，認為劉女確實不知相關情形，判何男敗訴，全案仍可上訴。

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