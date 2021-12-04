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勾小孩同學爸！小三被打到腦震盪　傳親密照嗆正宮：他對妳膩了

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳姓女子外遇謝姓人妻的老公，不但出言挑釁，還大方傳送和謝女老公的接吻親密照，讓人妻氣炸，怒求償100萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台北報導

謝姓人妻和陳姓女子的小孩同為國小同學，未料陳姓女子竟和謝姓人妻的葛姓丈夫爆出婚外情，2人去年前往摩鐵尋歡時當場被謝女逮個正著，陳女還因此被謝女的姊姊爆打成腦震盪，但事後陳女卻不甘示弱的傳訊息向謝女表示，「我只要放1張我和他的親密照和影片，妳做的一切全毀了」、「他對著妳30年，膩了也倦了...妳要是好好的，他會外遇嗎？」等語，讓謝女氣得對陳女求償100萬元。士林地院審理後，判陳女須賠償人妻80萬元。

謝姓人妻和葛姓男子2人婚後育有子女，且2人的小孩和陳姓女子的小孩同為國小同學，雙方家長本應和睦相處，未料陳女卻和葛男2人爆出婚外情，還在去年3月下午2人一起前往摩鐵尋歡時，被接獲線報驚覺老公外遇、守在門外的謝女當場逮住，陳女還因此被同樣守在門外的謝女姐姐打成腦震盪，讓陳女事後怒告謝女姐姐傷害，謝女姐姐因而遭法院依傷害罪判拘役10日確定。

熟知，事後陳女仍不甘心，怒傳訊息向謝女示威表示，「我只要放1張我和他的親密照和影片，妳做的一切全毀了」、「他現在沒離婚是因為奶奶，條件都開給妳了，房子什麼都給妳了，妳又不愛他，這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該要開心了」、「妳不是一直想知道妳不在時，我老公（指葛男）在幹麻嗎？不是故意打電話問東問西的嗎？告訴妳，我都在旁邊」、「我算什麼東西？在葛男心理我是他的寶貝兒，妳不是已經看過了嗎？不是還氣得抓狂嗎？他對著妳30年了，膩了也倦了，他才會外遇的，妳自己不檢討，為什麼老公厭倦妳，怪外面的人和老公，妳要是好好的，他會外遇嗎？」等語，更直接傳送她和葛男的接吻照，讓謝女氣炸，怒對陳女求償100萬元。

庭審時，陳女卻向法官辯稱，她和葛男2人並未交往，會上摩鐵是因當時2人原本要講事情，但因為天氣剛好下雨，附近又只有汽車旅館，因此才會前往汽車旅館休息；至於接吻則是因為聚會玩遊戲。

但法官審理後卻指出，從陳女和謝女2人的對話紀錄內可以發現，陳女向謝女示威的稱呼葛男為「老公」，且坦承自己是葛男的外遇對象，依一般社會通念，少見為激怒對方而稱對方配偶為「老公」；至於陳女表示和葛男接吻則是聚會玩遊戲一環，但衡諸社會常情，一般人在聚會中玩遊戲助興，不可能要求有配偶之人彼此接吻，何況照片中更僅有葛男和陳女2人，未見有其他人在場，因此不採信陳女的辯詞，認為陳女侵害謝女配偶權事實明確，判陳女須賠償謝女80萬元，全案仍可上訴。

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