嫌老婆婚後發胖…竹科男「17年只行房2次」冷喊：天生討厭胖子

▲竹科男嫌棄老婆婚後發福，結婚17年僅同房2次，還稱「天生討厭胖子」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人夫婚後嫌棄老婆變胖，竟然在17年的婚姻中，只與妻子發生過2次性行為，妻子傷心詢問，他還表示自己「天生討厭胖子」，與妻子同床就像看到妻子看到害怕的蛇一樣，還從竹科離職，跑到大陸開飲料店，還拒絕透露自己在對岸的聯絡方式，令妻子心碎提出離婚訴訟。

人妻主張，與丈夫於2004年結婚，由於她婚後開始發胖，丈夫便每天打電動打到半夜，不願意與她同床，2人結婚同居期間只發生過2次性行為。她曾詢問丈夫為何不願意跟她發生關係，卻得到丈夫「天生討厭胖子」的回答，丈夫還稱，跟她待在同一張床上，就像妻子看到害怕的蛇會恐懼一樣不舒服。

這番話令人妻大受打擊，長期承受著減肥壓力，精神上也受到極大痛苦，夫妻倆也因此分房而睡，2012年丈夫更辭去在科技公司的工作前往大陸開設飲料店，並刻意向她隱瞞在大陸的聯絡方式，面對她質問為何隱瞞，丈夫還心生不滿，2人發生爭吵後的隔日便離家出走，長居大陸不返台。

除此之外，人妻指控，丈夫離家開飲料店後，不斷對外舉債，害得夫妻倆一起買的房子都抵押給銀行。而丈夫曾在2013年8月間返台，稱雙方已經沒有感情基礎了，提議離婚，人妻則是同意離婚，但事後丈夫卻遲遲不與她連絡，甚至面對她發電子郵件詢問「分居這麼多年，何時可以回來離婚」都冷處理。

人妻表示，因為丈夫在婚姻存續期間不斷用「討厭胖子」等話語刺激她，害她長期承受壓力，經醫師診斷患有恐慌症，決定提出離婚訴訟。

由於新冠肺炎疫情影響，人夫收到通知後無法回台，表示「與妻子已分居近10年，無婚生子女，期間無任何聯繫往來，名下亦無夫妻共同不動產，其同意原告提出的解除婚姻關係要求，若有其他要求其一概不同意」。新竹地方法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。