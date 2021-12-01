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第1次見家長！健身教練驚覺「女友媽是床伴」　崩潰：睡過好幾次

▲▼性,上床,性愛,約炮,約砲。（圖／pixabay）

▲外國一名健身教練發現，自己意外成為床伴女兒的男友。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

外國一名健身教練與女友交往不到1年，非常深愛彼此，2個月前也進展到「見家長」的階段，但他當時才驚恐發現，女友母親竟是自己2年前的床伴，還曾發生多次性關係，無助地在網路論壇Reddit上發文「告解」。

21歲的健身教練表示，他2年前認識了一名中年女學員，「她已經40幾歲了，看起來卻像25歲，而且對我很有興趣，一直邀請我出去，我們也做愛好幾次。我們某次見面時，她突然說自己這年紀的人跟我在一起是錯誤的，因為我太年輕了，接著就換了一間健身房。」

2年後，健身教練登門拜訪女友家長，「我被帶到曾與那個女人鬼混的房子時，感覺好像被耍了」，與女友父母見面時寒暄，只能強忍內心震驚。原來，女友的父母已經結婚20年，「我發現自己曾是一名已婚女性的小白臉，真的覺得非常羞愧。」

幾天後，健身教練接到女友媽媽的電話，被要求絕對不能說出實情，「否則女友將永遠恨我，因為我會成為破壞她父母婚姻的人，所以我現在只得保守秘密。」他坦言，「我喜歡某一種類型的女生，而那母女2人都符合條件，所以這似乎很有道理」，但仍覺得非常痛苦與掙扎。

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