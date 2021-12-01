人夫偷情15歲少女懷孕生子　拍胸脯負責到底...判9月賠40萬

▲鄭姓人夫外遇少女懷孕生子，宣稱願負責到底卻挨批自私。（圖／示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

北市1名36歲鄭姓男子去年瞞著妻子，外遇1名當時15歲少女搞大對方肚子，被少女母親提告，鄭男認罪宣稱已離婚願娶少女，但不准少女將2人所生小孩出養他人，台北地院查明鄭男月薪僅約3萬元，在外租屋又須扶養與前妻所生2名幼女，根本沒能力兌現承諾，認定鄭男自私輕率無責任感，依與未滿16歲少女性交罪判刑9月，並須賠償少女40萬元，可上訴。

在火鍋店當店員兼差貨櫃卸貨員的鄭男，和前妻育有2名都不到5歲的女兒，去年（2020年）4月間，他和本案當時僅15歲的少女到摩鐵開房偷情，少女因而懷孕，直到今年初生下1子，少女母親才得知實情，憤而告鄭男性侵少女。

鄭男到案堅稱與少女是男女朋友、合意性交而生下小孩，少女也說彼此兩情相願。鄭男並宣稱會負責到底，已跟前妻登記離婚，願娶少女共組家庭。由於少女家境不好，少女母親覺得鄭男也養不起小孩，希望將外孫給人收養減輕經濟壓力，鄭男卻怎樣都不肯。

法官指鄭男雖認罪，但他月薪僅約3萬元，與前妻所生2名幼女跟鄭男父母同住，鄭男自己在外租屋，客觀上根本沒能力再扶養少女及2人所生小孩，卻一再阻撓少女將小孩出養、為小孩尋得健全家庭接受良好教養的機會，造成少女和家人極大困擾，況且鄭男遲沒賠償和解，「更顯自私、輕率且毫無責任感的犯後態度」。

少女和母親請求重判鄭男，並提起附帶民事求償。法官指鄭男利用少女年幼、性觀念尚未成熟而犯案，仍在求學的少女因而成為未婚媽媽，身心受創程度甚鉅，判鄭男9月徒刑，且須賠償少女精神慰撫40萬元，可上訴。