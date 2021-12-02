生孩後「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方：成全小三吧

▲老公偷吃小三，原PO嗆離婚過戶房子！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「外遇的人還有資格談條件？」一名人妻抱怨，33歲老公坦承偷吃，而對象是小10歲的妹子，讓她氣炸喊離婚，且堅持只要房子，不要孩子的監護權。至於老公外遇理由，是因為無法忍受無性生活，讓原PO嗆聲「愛愛很重要嗎？把小孩顧好才是重要吧！」

一名31歲女網友在臉書《靠北老公2.0》表示，與老公交往到結婚已7年多，孩子也快3歲了，不過原PO早在孩子出生時，就發現老公劈腿小10歲的妹子，對方會故意在車上留髮圈或私人外套等，擺明想挑釁正宮的地位，而老公也直球坦言有外遇。

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「反正真的也沒感情了！」原PO直言，雙方談到已決定離婚，「想把小孩就給他，房子我要」，但老公不願給房子，加上娘家想要孫子，因此讓原PO陷入兩難，「奇怪，外遇的人還有資格談條件？真的是夠傻眼吧！」

如今原PO氣到打包行李回娘家了，「小孩幾乎都跟我一起比較多，假日他會帶回家。」至於為何外遇？原PO轉述老公說法，「你從來就不聽我說話，有小孩後完全就是無性生活也不改變，就算做多少家事幫忙又怎麼樣？你每次都說不要。」聞言，原PO秒翻白眼質疑，「這樣就可以外遇？現在多少對夫妻也都是無性生活啊，愛愛很重要嗎？把小孩顧好才是重要吧！」

目前房子現處於共有狀態，但確實從頭期款、房貸與裝潢錢都是老公所出，原PO只好求助，「外遇的證據我沒有，甚至連對話、影片我都沒有，這樣有辦法讓他淨身出戶嗎？有沒有什麼辦法？」

▲網友全挺外遇的男方！（圖／翻攝靠北老公）



文章曝光後，網友風向一面倒秒挺老公，「愛愛在法律上也是夫妻該履行的義務之一吧」、「愛愛不重要，小孩也不想要，那幹嘛那麼麻煩結婚呢？！直接包養就好了啊，不對，你不愛愛，連包養都沒資格」、「性愛真的很重要，難怪他要外遇，不能怪他，而且你不要小孩這點真的很誇張，該淨身出戶的應該是你才對」、「雖然外遇不對，但不難理解為什麼他會外遇，然後當你們的小孩真的很可憐，自己親生骨肉不如一間破房子，兩個都很爛」、「雖然外遇是他錯在先，但是，你的問題也很大，愛愛是很重要的一件事，結婚之後你想當尼姑自己當，對方不是和尚」、「33歲就無性其實滿慘的」、「你應該淨身出戶，回去當好尼姑，成全你老公他們才對」。