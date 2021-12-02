阿羅哈「營運22年」將走入歷史！網淚憶：小時候是最頂的

▲阿羅哈客運不敵疫情，傳最後營運的兩條路線也將停止。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿羅哈客運1日告知員工，受到疫情影響，台北到高雄、台北到嘉義的路線14日將停止營運，等於公司走入歷史。對此，不少網友紛紛開始討論起阿羅哈走入歷史的背後原因，以及感念這段有阿羅哈客運陪伴的時光。

其實阿羅哈客運在11月就有傳出財務危機，有股東出面控訴，董座陳瑞鈴10月起跳票2張共計1800萬的支票3次，還有意賣出公司土地，因此股東們已向法院聲請宣告破產。相隔大約一個月的時間，公司就對內部公告將停止營運的消息，就有網友在 PTT 八卦板 分享阿羅哈客運的新聞並提出疑問，「不曉得是營運有問題還是打不過其他人？」

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對此，不少網友指出，「當年少數飛機座椅，不過現在算老車了」、「搭客運的乘客素質比台鐵好太多」、「北高半夜四小成為絕響」、「以前唸書北高往返都做阿羅哈 QQ」、「小時候阿羅哈應該是最頂的」、「以前很喜歡搭客運，可以大睡特睡」、「以前往中南部跑都坐阿羅哈，不然就和欣，睡起來精神百倍跑行程的說」。

也有網友分析阿羅哈停運的原因表示，「有高鐵以後就不坐客運了」、「高鐵+少子化發威」、「客運就常塞車，北高五個多小時很難不碰到尖峰時段」、「客運必塞中山高跟交流道，」、「阿羅哈近幾年有2次事故」。