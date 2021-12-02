台中39歲警遭撞亡「妻女失依靠」！盧秀燕赴靈堂鞠躬　心疼抱家屬

▲韓姓警員執勤遭撞傷重離世，盧秀燕前往靈堂慰問家屬。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市警察局第六分局警備隊39歲韓姓警員，昨（1）日下午約4時騎乘普重機車執行探訪勤務，沿環中路內車道直行，於西屯區環中路恩光加油站前，與違規跨越雙白線行駛的姜姓民眾自小客車發生碰撞，送醫後因傷重於凌晨拔管離世。市長盧秀燕今（2日）日前往靈堂慰問家屬，允諾全力協助治喪及撫卹事宜，協助家屬渡過難關。

盧市長2日在警察局長蔡蒼柏等人陪同下前往靈堂向逝世的韓姓警員弔念，致贈慰問金，盧市長向家屬提到，韓員在第六分局很盡責、在局內擁有好人緣，跟大家相處都很融洽，發生不幸許多人都趕來幫忙，「他是我們的同仁、也是我們的家人」，警察局是個大家庭，韓員好比自己的手足、自己的子弟兵，市府會讓家屬無後顧之憂，將心比心全力協助，與家屬一同堅強面對。

警察局說明，第六分局警備隊韓姓警員於執行探訪勤務中騎乘普重機車，沿環中路內車道直行，於中清果菜市場前方迴轉道往對向加油站方向，與姜姓民眾駕駛的自小客車發生碰撞，造成韓員頭部顱內出血、腰部撕裂傷送往中港澄清醫院救治，不幸於今日凌晨拔管離世，警察局第一時間已責成副局長邱文亮及督察長前往醫院慰問，後續將全力協助韓員治喪及撫卹事宜。

據了解，韓員老家在台南，95年基層特考班，工作認真，待人有禮，分發到台中服務期間，娶妻生子，育有1對4歲雙胞胎女兒，妻子在家帶小孩，韓員在臉書常po全家人外出照和女兒可愛照片，令人看了感到難過和不捨。至於自小客車姜姓女駕駛則依過失致死罪嫌送辦。

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