隔海狠詐星國人1320萬爽開瑪莎拉蒂　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局日前接獲新加坡情資，有犯罪集團謊稱被害人散布不實言論為由，在新加坡地區詐騙台籍、陸籍、新加坡籍人士逾千萬台幣；苗栗警方聯合新加坡警方共同在苗栗、南投、彰化等地執行搜索、拘提；成功逮捕以謝姓男子為首的17名嫌犯，查扣大批犯案工具、及現金56萬元、義大利跑車馬莎拉蒂1輛等證物。

▲苗栗警方聯合新加坡警方，共同在苗栗、南投、彰化等地，成功瓦解以謝男為首的17人犯罪集團。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣警察局與刑事警察局國際科（偵二隊）接獲新加坡商業事務局情資，稱以謝男（35歲）為首的犯罪組織，假冒新加坡國際刑警組織及新加坡衞生部（MOH)等名義，謊稱被害人散播COVID-19假訊息，涉犯刑案為由，詐騙在新加坡之我國籍、陸籍及新加坡籍人士。遭詐騙約66萬元新幣（約新臺幣1320萬元）。

警方表示，謝男在頭份地區租了1棟3樓透天厝，警方趁著其中1名成員外出購物時，強行進入攻堅，就在警方破門時嫌犯還從細縫中波灑清潔劑肥皂水，丟擲桌椅企圖阻撓警方行動，同時間另一批警方則從隔壁棟進入租屋處的頂樓，敲破門窗進入，才發現嫌犯在1、2樓的鐵門各加裝了6道門栓。

經警方強勢攻堅後，共逮捕謝男等17名嫌犯並查扣涉案手機30部、現金贓款新台幣56萬、高階演算主機、曲面螢幕、平板電腦及市價約700萬的義大利跑車馬莎拉蒂1輛等證物，全案依刑法加重詐欺等罪嫌移送苗栗及彰化地方檢察署偵辦，17名嫌犯均聲請羈押獲准。

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