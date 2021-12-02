還原林秉樞暴怒起因　高嘉瑜：藥袋沒寫一天服用幾次

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，她1日在節目上還原事發經過，並透露林秉樞暴怒動手的起因。高嘉瑜表示，當天林秉樞要她去藥局幫忙買藥，買回來後竟因藥袋上沒寫什麼時候服用、一天要服用幾次，為此大發雷霆將她的東西全丟在走廊，並在看完她的手機後開始一連串施暴。

高嘉瑜昨（1日）在政論節目《新聞面對面》被主持人問，林秉樞先前是因為什麼事情要她下跪？高嘉瑜表示，有時候是很小的事，她記不太清楚是什麼事，而11月11日是林秉樞說頭痛、肚子痛、不舒服，要她去藥局幫忙買藥，買回來後，林秉樞發現藥袋上沒寫什麼時候服用、一天要服用幾次，為此對她大發雷霆，罵她「你去配藥不用心，沒問清楚藥要怎麼吃」。

高嘉瑜指出，林秉樞當下已情緒失控、暴怒，她耐心地說，雖然藥袋上沒寫，但她買4天份的藥，有12包，所以1天吃3包，沒想到林秉樞聽完更生氣地說她在狡辯、詭辯，她也告訴林秉樞藥包上有貼「飯後吃」，但林秉樞不能接受，接下來林秉樞竟拿起她所有的東西丟出走廊，一個一個撒出來，所有的錢、化妝品、私人物品全部撒出來，到處撒。

▲高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）



高嘉瑜提到，她在那邊撿拾的時候，服務員聽到知道在爭吵，有立刻過來查看，但林秉樞當下阻止並稱「不要幫她撿」，等高嘉瑜撿完，林秉樞又再次撒出去，不斷重複，並逼她去房間談，逼問她跟前男友有沒有聯絡，接著又逼高嘉瑜將手機給他查看，結果發現前男友曾請她幫忙買東西，林秉樞情緒失控爆打她的臉，打她巴掌，不知道有幾下，當下她的臉立刻腫起來，嘴巴都是血，拉著她的頭髮拖行。

至於林秉樞稱高嘉瑜拿包包丟他、有還手，高嘉瑜駁斥「完全沒有」，面對情緒失控的人，根本不敢跟他發生衝突，當下只想求饒，請他息怒，不會想再去激怒他，而且對方180公分，她才158公分，怎麼跟他打？當下她不斷表示「拜託，我錯了，不要生氣」等等，但無法遏止林秉樞的怒火，林秉樞不但持續施暴，甚至還用腳壓住她的手一直打，讓她躲都無法躲。