安倍挺台批陸遭抗議　謝長廷：傷害日方尊嚴引起反感

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

日本前首相安倍晉三於本月1日以視訊方式參加國策研究院的會議，直言「台灣有事等同日本有事」，令中國大陸強烈不滿抗議。對此，我駐日代表謝長廷表示，中國的頻繁抗議有時也會傷害日方的尊嚴而引起反感。

謝長廷指出，中國的抗議，對日方來說，應該也是麻煩要處理的事，所以台日交流，涉及官方的很多事情日本都希望我方低調處理，以省麻煩。

謝長廷也說，為了不給朋友帶來麻煩，通常我們也會配合，避免壞事或辜負對方好意，例如疫苗捐贈、高層聯繫或會面的事，但一般拜訪，不論是在國會、黨部或內閣府進行，都難免會被記者看到，過份低調，好像是做壞事，也有損傷自己尊嚴，所以除非和對方有承諾，通常我們也不會特別保密，「而中國的頻繁抗議有時也會傷害日方的尊嚴而引起反感，如何拿捏，還是依台灣整體利益來具體判斷。」

謝長廷也提到，記得四年前參加山口縣的特產推銷活動，碰巧遇到當時首相安倍從前面經過，禮貌就打招呼握了手。這種小事中國駐日大使館也表達抗議，還輾轉要求拿下臉書的照片。所以這次抗議不算令人意外。而上次神戶市議會舉辦台日友好高峯會，是由大阪領事館抗議，想不到被公開，反而變成替主辦單位造勢。