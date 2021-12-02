條子鴿現身！涉出書造假掰故事　北檢首度傳喚出庭說明

記者劉昌松／台北報導

退休警員酈俊睿，離開警界後化名條子鴿，並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，內容涉及警察風紀以及不實指控，嚴重污衊警察形象，台北市警局上個月通知酈到案說明，但他請假神隱，警方根據蒐證調查結果，依侮辱公署等罪嫌函送台北地檢署偵辦，檢察官2日上午首度傳喚酈出庭。

▲條子鴿酈俊睿現身北檢接受檢察官傳喚應訊。（圖／記者劉昌松攝）

酈俊睿上午9點半就在3名律師陪同下，以被告身份進入偵查庭，庭訊一路進行到下午近1點結束，中途僅短暫休息1次，酈有充分時間可對說明解釋自己的經歷與過去撰寫文章，至於真實性有待檢察官後續調查。面對記者的問題，他以「偵查不公開」為由拒絕說明。

酈俊睿日前在臉書影射，他曾在台北攔查到駐日代表謝長廷兒子闖紅燈，逕行開出罰單後，隔天就遭處分申誡2支，引起謝長廷不滿駁斥假訊息，之後各界陸續傳出酈俊睿造假自身經歷的澄清，包括他自稱從空軍飛行員轉警職，但立委王定宇表示，經過查證，我國空軍從來沒有「酈」姓飛行員。

台北市警局調查發現，酈俊睿出版的《你所說的都將成為呈堂證供》，還有其他與事實不符、時序有問題的地方，可能影響警譽，展開主動偵辦，但警方通知酈到案說明時，酈隱身委由律師代表出面請假，當時律師面對媒體詢問，僅強調，書本僅講到具體指責的事項，並非抽象的謾罵，所以侮辱公署罪成立空間有待討論。