安倍稱「台灣有事就是日本有事」　華春瑩急招日駐華大使嚴正交涉

▲日本前首相安倍晉三 。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

日本前首相安倍晉三昨（1）日透過視訊在台灣智庫論壇上發表演說，他表示，「台灣的緊急狀況就是日本的緊急狀況，因此對日美同盟來說也是緊急狀況。北京當局者絕不應該誤判此事，尤其是習近平主席。」對此，大陸外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就日前首相安倍晉三相關言論提出嚴正交涉。

▲大陸外交部部長助理華春瑩。（圖／CFP）

《央視》報導，華春瑩表示，日本前首相安倍晉三今（1）日就台灣問題發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為「台獨」勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，「中方對此堅決反對。」

華春瑩指出，日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四，「中方強烈敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，不得以任何形式損害中國主權，不得向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。」

▲日本新任駐華大使垂秀夫 。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，日本新任駐華大使垂秀夫於11月26日抵京，在兩岸都有派駐經驗，被認為是岸田內閣中的「知中、知台」派。對於前首相安倍晉三的發言而被大陸外交部緊急約見，垂秀夫則回應，「重視中方交涉，允即報告本國政府。」

安倍晉三1日在台灣智庫國策研究院文教基金會論壇上以視訊方式發表演說。他表示，尖閣諸島（我稱釣魚台）、其餘先島群島及與那國島距離台灣僅100公里左右，武力入侵台灣將對日本構成嚴重威脅，「台灣的緊急狀況就是日本的緊急狀況，因此對日美同盟來說也是緊急狀況。北京當局者絕不應該誤判此事，尤其是習近平主席。」