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宅神曝「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

▲台南市長黃偉哲對宅神朱學恆臉書批整個台南所有綠營民代，李柏璋和他的網軍都罵都打，黃偉哲還是主要目標回應，對惡意攻訐他不予置評。（圖／記者林悅翻攝）

▲宅神朱學恒指出，台南市長黃偉哲是李柏璋網軍的主要目標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全國關注，PTT上卻出現網友PO文試圖洗白林秉樞，且對高嘉瑜前任男友馬文鈺做出多項指控，事後很快刪文。宅神朱學恒表示，整個台南所有綠營民代，李柏璋和他的網軍都打都罵，主要目標是黃偉哲，但唯一只捧陳亭妃。對此，黃偉哲回應，對於惡意攻訐他不予置評。

據了解，民進黨立委高嘉瑜受暴事件爆出綠營派系網軍攻訐案外案，高嘉瑜坦言若不順從，很怕林男會動用網軍散播謠言。PTT網友發現，1日凌晨PTT八卦版出現一篇名為「[爆卦] 馬文鈺喪禮鬧場高嘉瑜本人報警抓人」帶風向文章，但隨後刪除，讓不少鄉民及媒體懷疑這是林秉樞自己洗白形象文章。

不過，PO文PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」很快爆出是李柏璋本人操作，讓朱學恒PO文痛批民進黨網軍、派系介入。

▲立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，PTT上卻出現網友PO文試圖洗白林秉樞，且對高嘉瑜前任男友馬文鈺做出多項指控，事後很快刪文，宅神朱學恆臉書PO文抨擊。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲宅神在臉書PO文抨擊網軍文化。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

朱學恒寫道，「真是夠了，民進黨連一個親密暴力案件也要出動網軍連派系也介入，李柏璋現在是台南議員助理啦，不是台北助理。他出來道歉也不是因為什麼被騙了，而是這樣事情鬧大了一路追上去溯源，會打翻他老闆派系整盤棋啦！」

朱學恒表示，PTT已經整理出來，「整個台南所有綠營民代李柏璋和他的網軍都罵都打，黃偉哲還是主要目標，但是唯一只捧陳亭妃。正國會台南陳亭妃跟少主林佳龍在這裡面到底有什麼利益要不要出來說一下啊？派系網軍用到這種程度，連自己同黨立委親密暴力事件也要趁機發揮，除了噁心之外不知道要說什麼」。

對此，台南市長黃偉哲回應，推動市政難免會遭到各方批評，他虛心接受，但對惡意攻擊不予置評。黃偉哲說，他確實一直在挨打，像爐渣案，並不是發生在他任內，但他作為地方首長就必須承擔，只是透過PTT轉到新聞媒體，好像確實是網軍基本的操作模式。

不過，台南市議會議長郭信良清查發現，台南市議員現任的助理並無李柏璋此人。黃偉哲也透露，他與李柏璋並不熟，以前當立委時，曾受理李的「督割案」之陳情，此外並無接觸。立委陳亭妃辦公室則否認有與李柏璋有任何商業合作或雇佣關係，李男雖曾是台南市議員陳怡珍辦公室的助理，但因李男言行糾紛太多，且常惹爭議，在2020年就離開陳怡珍服務團隊。

據了解，這屆民進黨台南市長初選競爭相當激烈，黃偉哲上任後，就常在PTT出現對其負面的「爆卦」PO文，且用詞相當犀利，例如魯肉飯、學甲爐渣案、抓耙子案、胸悶掛急診住院檢查批臉書當網紅等，被許多人解讀有人特意在網路PO文帶風向，攻擊黃偉哲，目的就是要影響市長初選，但這些臆測原本都無法獲得證實，朱學恒的PO文似乎為黃偉哲被網路攻擊等事件，找到一個可能的方向，後續則有待觀察。

稍早，李柏璋發出8點聲明駁斥，強調自己不是「CrazyWinnie沒品維尼」，也知道背後是誰在放話，現在的他只是一個社會新鮮人、平凡人，盼相關風波盡快落幕。

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