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落實濕地生態環境教育　黃偉哲重視台南西岸地景人文

▲台南市長黃偉哲重視台南西岸濕地生態環境，以及地景產業人文，透過濕地環境觀察的生態，更能夠察覺動植物生長，落實濕地生態環境教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲重視台南西岸濕地生態環境，以及地景產業人文，透過濕地環境觀察的生態，更能夠察覺動植物生長，落實濕地生態環境教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視台南西岸濕地生態環境，以及地景產業人文，他表示環境與生活息息相關，透過濕地環境觀察的生態，更能夠察覺動植物生長其中相對呼應的保育議題，強調落實濕地生態環境教育，向下紮根，向上萌芽。

▲台南市長黃偉哲重視台南西岸濕地生態環境，以及地景產業人文，透過濕地環境觀察的生態，更能夠察覺動植物生長，落實濕地生態環境教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南濕地類型多元，有全台唯二的國際級重要濕地─曾文溪口及四草重要濕地都是坐落於台南，此外還有學甲濕地、北門濕地、八掌溪口濕地、七股鹽田濕地、鹽水溪口濕地，其生物棲息環境多樣性，動植物間相互並存，生活在這裡的先民透過開墾、營造居住環境，經歷百年人文變遷的底蘊之下，保留下了自然與人工地景樣貌，給予後代居民生活藝術價值及產業文化延續，具備得天獨厚的自然條件及生態資源。

▲台南市長黃偉哲重視台南西岸濕地生態環境，以及地景產業人文，透過濕地環境觀察的生態，更能夠察覺動植物生長，落實濕地生態環境教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府農業局努力落實濕地生態環境，提供黑面琵鷺等各鳥類棲息，從濕地生物多樣性及生態棲地營造，除了向下扎根的生態環境教育行動，希望濕地生態保育的概念也能夠向上延伸發展，希望未來讓市民更加了解濕地明智利用，於進行保育行動的同時兼顧在地生產活動，盼能串聯地方經濟發展及生態保育，使在地民眾也能夠認同濕地生態，共同為我們生活的環境盡一分心力，響應里山倡議，達成永續發展的目標。

▲台南市長黃偉哲重視台南西岸濕地生態環境，以及地景產業人文，透過濕地環境觀察的生態，更能夠察覺動植物生長，落實濕地生態環境教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，陸與水交接地帶「濕地」，蘊含豐富的動植物資源，提供生物庇護、覓食及生育的棲息環境，關心濕地生態物種探索，環境教育與觀光遊憩共存，帶動地方生態觀光旅遊發展。

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