八卦版主出手了！沒品維尼PTT帳號「禁言10年」　鄉民歡呼

▲林秉樞施暴毆打女友高嘉瑜。（合成照／高嘉瑜提供、記者游宗樺攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，被打到不成人形，在PTT上帳號「CrazyWinnie沒品維尼」連續發文，企圖幫林秉樞洗白，經《鏡週刊》調查，該帳號的使用者疑似是民進黨籍某台北市議員助理、「台獨機關槍」李柏樟，消息曝光後，PTT稍早發公告「嚴重違規違反分身條款，禁止發言10年」。

PTT八卦版的版主稍早發布公告，經媒體批露，「CrazyWinnie」為「berleolion」李柏樟的分身，「本尊帳號因多重分身案砍除，同時於本板嚴重違規違反分身條款，水桶10年」，從2021年12月2日早上10點起，暫停「CrazyWinnie」發言，期限為3650天。

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貼文一出，引起許多鄉民回覆，「拜託有相關的帳號分身連帶一起桶」、「直接砍帳號比較快」、「還會有其他分身啦」、「我最賭爛的就是他之前在棒球板亂爆料」、「這人分身太多了吧」、「殺了一隻蟑螂，還有千千萬隻蟑螂」、「網軍的帳號也砍一砍」、「爽，把這些人通通刪光光」、「有桶有推」、「推，做對的事」。

本站稍早報導《沒品維尼回應了！ 幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了》，沒品維尼透露，因一名台南某重量級人物親自請託，加上林秉樞傳來高嘉瑜親筆自白書，才會幫忙發文帶風向，「後來才知道這個男的這麼離譜，我和好朋友都被騙慘了。」對於「CrazyWinnie沒品維尼」是否為李柏璋本人，沒品維尼查表示，「這部分我不便回應」。

▼沒品維尼遭禁言10年。（圖／翻攝自PTT）