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沒品維尼稱「有高嘉瑜私密片」　PTT鄉民1招反擊：要起訴他

▲▼林秉樞高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

▲林秉樞施暴毆打高嘉瑜。（合成照／高嘉瑜提供、記者游宗樺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

林秉樞被爆出對立委高嘉瑜施暴後，PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」就連續發文，企圖幫林秉樞洗白。事後有網友懷疑「沒品維尼」就是林秉樞本人，但經媒體查證，該帳號應為「台獨機關槍」李柏樟。對此，PTT八卦板板主要反擊了，因為「造謠不可取！」

PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」被指在PTT上幫林秉樞洗白、帶風向，事後更被起底帳號是「台獨機關槍」李柏樟所使用。對此，八卦板板主就以「有人跟CrazyWinnie要相關影片嗎」為題發布公告，提到「沒品維尼」之前曾在八卦板說自己有相關影片，還說可以站內信。

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板主就說，他當時也有寄信給「沒品維尼」，但對方只有簡單帶過，他根本沒收到影片，「不知道有沒有人有其他的信件呢？」如果方便的話，希望鄉民可以用站內信「轉寄」給他，倘若站內信的說法很多，「應該可以用社會秩序維護法來起訴CrazyWinnie」。

▲▼八卦板板主發公告。（圖／翻攝自PTT）

▲八卦板板主發公告。（圖／翻攝自PTT）

板主還提到，如果不怕自己的ID被寫在法院的資料內，歡迎站內信給他，他會統整好，看能不能用法律的力量保護八卦板，「造謠不可取！」他也強調，他只要信件，不是要檔案，「他（沒品維尼）說有檔案可是沒有影片那種信件。」

回顧整起事件，本站曾報導《PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光》，不少PTT鄉民發現，1日凌晨八卦板上出現一篇名為「 馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」的爆卦，事後就有不少鄉民和媒體懷疑，這是替林秉樞洗白形象的帶風向文章。

帳號會遭懷疑的關鍵就在於照片是「男友視角」，因此大票鄉民都直呼，「怎麼覺得是林本人？不然怎有LINE對話」、「開分身在網路帶風向，人格最低劣就是這種人」。

▲PTT暱稱「沒品維尼」帳號1日凌晨在PTT八卦版PO文企圖幫歐打高嘉瑜的林男洗白。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「沒品維尼」1日凌晨發文企圖幫林秉樞洗白。（圖／記者張君豪翻攝）

經《東森新媒體ETtoday》查證，PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」竟是綠營「台獨機關槍」、曾任台北市某民進黨籍議員助理的李柏樟。據了解，李柏樟在PTT上爆料高嘉瑜前男友到林母靈堂發傳單的過程，企圖為林秉樞洗白，「難道當天的警察不是高嘉瑜幫她時任男友林先生叫去的嗎？」

根據《鏡週刊》報導，「CrazyWinnie沒品維尼」本尊認了，他是受人所託幫林秉樞發文帶風向，事發前他並不認識林秉樞，是一名很親近的朋友說林秉樞本性不壞、另有隱情，所以他才答應幫忙，並與林秉樞聯繫。至於「CrazyWinnie沒品維尼」被指是李柏樟，本尊表示「這部分我不便回應」。

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