黃偉哲出席中職總冠軍賽為統一獅加油打氣！　大螢幕光纖線疑遭破壞

▲2021年中華職棒總冠軍賽，1日晚間於台南市立棒球場進行第4戰，由7-ELEVEn獅對戰中信兄弟，市長黃偉哲親臨球場為賽事加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年中華職棒總冠軍賽，1日晚間於台南市立棒球場進行第4戰，由7-ELEVEn獅對戰中信兄弟，台南市長黃偉哲特別親臨球場為賽事加油，並祝福統一獅比賽順利，各位球迷朋友與喜愛的球隊共度美好時光。





台南市長黃偉哲首先感謝統一獅長年以來對於台南市棒球運動推展的用心及付出。黃偉哲說，自職棒元年盼開始，統一獅就受託委經營台南市立棒球場至今，每年不僅提供南市三級學校棒球隊練習所需器材，更提供台南市民觀賞職棒的空間與機會，帶動南市運動風氣。

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台南市體育處也表示，台南市致力培養國內棒球運動人才，重視基層棒球運動發展，為國內少數能有系統建構社區棒球、少棒、青少棒、青棒、大學棒球隊、城市棒球隊及統一獅職棒隊等七級制選手培訓體制的城市，恭喜統一獅打進中華職棒2021總冠軍戰，期待統一獅奮戰到最後一刻，延續前一賽季奪得總冠軍的氣勢，再次強棒出擊。

1日在台南市立棒球場舉行2021年中華職棒冠軍戰第四戰的賽事，為了讓球迷能享受台南首場的主場賽事，統一獅及大螢幕技術人員於1日下午提早進行賽前大螢幕測試時，於下午5時發現大螢幕無畫面，便立即進行搶修，直到球賽開始後才認定係球場既有的光纖線因受不明外力損毀所致。





體育處表示，由於市立棒球場的光纖線為球場既有的線路，光纖線一路從本壘後方的三樓中控室，延伸至外野的大螢幕，如果中間有損毀，就無法將中控室的訊號傳送至大螢幕，此次大螢幕無畫面，與新裝設的大螢幕硬體無關。對於總冠軍賽第四場在台南首場賽事，少了大螢幕的回播影像服務，讓球迷失望，體育處和統一獅球場管理單位皆致上最大的歉意。





球場管理單位統一獅表示，目前仍持續請專業人員進行光纖線路的檢修中，希望能盡快找出光纖毀損的斷點及原因，以恢復大螢幕的正常運作。同時，台南市警察局也在今日球賽結束後至球場採證，如發現光纖線受人為刻意破壞，也將循程序法辦。