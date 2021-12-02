傳台南綠營重量級人士指使洗白　陳亭妃否認：我完全不認識林秉樞

▲陳亭妃2日受訪談林秉樞。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案轟動全台，消息傳出後，PTT有個帳號「CrazyWinnie」（暱稱「沒品維尼」）指控高嘉瑜前男友鬧場林男母親公祭等，被懷疑是替林洗白。但該帳號使用者被起底疑是某民進黨議員助理李柏璋，甚至還扯出幕後有台南重量級人士操作，其中受質疑對象包括民進黨立委陳亭妃，但她2日則澄清自己不認識林秉樞，並指「CrazyWinnie」須對外說清楚資料室誰給的。

在「CrazyWinnie」在PTT八卦版指控高嘉瑜前男友鬧場林秉樞母親公祭後，馬文鈺發聲明反控該文章是由林男操作的，而帳號使用者被網友起底疑是李柏璋，甚至傳出背後有台南重量級人士操作。

名嘴朱學恒則指，李伯璋現在是台南議員助理，出面道歉是因為怕打翻老闆派系整盤棋；且李伯璋文章打罵所有台南綠營民代、台南市長黃偉哲，但唯一只捧陳亭妃。朱學恒批評，「真是夠了，民進黨連一個親密暴力案件也要出動網軍。連派系也介入。」

陳亭妃2日在立法院受訪時表示，自己完全不認識林秉樞，大家肉搜一下就知道林秉樞跟誰，或哪些政治人物有來往過。今天在PTT當中帶風向，她自己覺得非常不應該，高嘉瑜就是被害者狀態，還配合林秉樞帶風向，非常不應該。

陳亭妃說，如果說現在有人故意說台南某一個綠營立委，「那我覺得這個人應該要跟林秉樞是認識的」，才可能提供相關資料，否則裡面寫的幾乎是他們的對話、LINE的內容，所以其實不難查證。不論是哪個有心人士要帶風向，都應該把它求證，或者根本沒有這樣的綠營人士，卻又被帶風向，這也是不應該。

被問到怎麼看該帳號使用者可能是李國璋，陳亭妃表示， PTT文中有這樣的言論一定會被網友起底，自己要對自己行為負責，或許他該對外說明清楚資料誰給的，為什麼要做這樣的處理。林秉樞之間到底為何有這些訊息傳出，到底資料誰給的，都要請他對外說明清楚。