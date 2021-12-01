街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle　台南跨年卡司再公開

▲台南市耶誕跨年系列活動」即將於12月4日輪番上陣，台南市長黃偉哲1日公布第2波卡司名單，並揪男團Battle與街舞男團B.T.O.D尬舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年年底卡司最狂的「台南市耶誕跨年系列活動」即將於12月4日輪番上陣，台南市長黃偉哲1日公布第2波卡司名單，呼籲大家手刀下訂車票、旅宿，來台南看偶像、吃美食，憑振興五倍券住宿買一晚再送一晚，超多好康等你來！





今年的台南耶誕跨年系列活動，將自12月19日起舉辦3場演唱會，邀請重量級音樂人─陳鎮川帶領金曲獎王牌製作團隊，每周都有當紅的藝人登台演出，今年的主持和藝人卡司陣容已打破歷年紀錄，囊括5金得主（金曲、金馬、金音、電視金鐘、廣播金鐘獎），「鑲金」打造全國最好看的耶誕跨年演唱會。



黃偉哲1日公布第2波卡司名單：「星光實力派率性女聲」閻奕格、「聲林之王首屆人氣冠軍」李友廷、「超強國際創作大咖」Karencici、「金曲最佳新人」?te壞特、「街舞唱跳男團」B.T.O.D。其餘場次卡司將陸續公布，敬請期待！（第一波卡司已公布：「金曲歌后」徐佳瑩、「金曲最佳樂團」動力火車和Matzka、甫獲金馬獎「最佳原創電影歌曲」的金曲歌后艾怡良。）



街舞唱跳男團B.T.O.D特別來到市府一同宣傳，市長黃偉哲揪市議員呂維胤、沈震東、李宗翰現場組一支男團Battle尬舞，市議員沈家鳳、蔡筱薇、李啟維、蔡旺詮也在旁當粉絲幫忙拍照加油。





B.T.O.D成員淋雨表示，覺得舞功備受威脅，希望跨年有機會再跟市長組團繼續尬舞。成員子賢表示，非常感謝南市府的邀請，B.T.O.D常常練習到半夜，就是為了每一次的演出都帶給觀眾最好的樣子，希望此次表演能讓台南看到更多街舞文化與年輕活力，也一起迎接2024奧運首次加入的霹靂舞項目。





市府指出：2022台南耶誕跨年系列活動計有親子活動：12月04日星期六「一童趣總爺」麻豆總爺藝文中心；12月5日星期日「親子同樂會」南紡購物中心旁時代公園；12月11日星期六「蕭壠蘋果樂園」 佳里蕭壠文化園區。



演唱會：12月19日星期日「原聲草地音樂會」新營南瀛綠都心公園；12月25日星期六「巨星耶誕演唱會」台南市政府西側廣場；12月31日星期五「好YOUNG跨年演唱會」台南市政府西側廣場。