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捲土重來！　牧師李伯利宣布參選台南市安平區、南區市議員

▲「牧師轉戰政壇」的李伯利，2日宣布投入2022年台南市議員選戰，競選安平、南區議員。（圖／記者林悅翻攝）

▲「牧師轉戰政壇」的李伯利，2日宣布投入2022年台南市議員選戰，競選安平、南區議員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「牧師轉戰政壇」的李伯利，2日宣布投入2022年台南市議員選戰，競選安平、南區議員，李伯利表示，打著「不戴面具誠實參政」的理念，期待將台南打造成一個幸福友善的城市、支持青年創業，同時加快都市發展的進度。

李伯利表示，他是道地台南人，家族五代都是基督徒。2008年開始陪伴輔導社會邊緣人，2012年成為牧師傳道。2015年5月在安平區創立「極光教會」。李伯利在極少外援的狀況中，成功矯正超過50名邊緣人或家庭走上正軌、穩定工作，每個成功的個案皆需歷經無數次的起起伏伏持續輔導陪伴5年以上。

第二度投入民意代表選戰的李伯利認為，政治不能嘩眾取寵，不是高高在上，更不是特權人士的權勢集結，而是真實地貼近人民，貼近到民眾生活的每一天，讓眾人參與。他希望用輔導邊緣人所鍛鍊出強大的意志力，持續推動社會改造運動，也就是有這樣的夢想，才動心起念、投入這次市議員選舉，盼未來成為代議士，監督公部門，打造美好的生活環境。

李伯利指出，民進黨長期執政台南市，在議會掌握過半數議員席次，但黨籍議員不作為，淪為包庇市府錯誤政策的橡皮圖章，國民黨籍議員無法發揮監督功能，李伯利認為，唯有無黨無派的清廉參選者，才能把幫民意發聲，「誠實」監督市政。

環顧安平區、南區現有的市議員，不是政黨高層的子弟兵，就是政二代，或者是地方派系，李伯利說，就是因為關係好，所以就有政治包袱，無法為百姓發聲；因為跟樁腳綁得緊，就會有政商界的利益往來，無法成為清廉的政治工作者，沒有同理心感受每個月擔心房租、孩子學費、補習費、房貸、車貸、卡債的百姓煩惱。

檢視目前台南市議會的政治生態，李伯利認為，「許多議員當選後，聽不到民眾的聲音，只會遵照所屬政黨的指令，絕對不是人民的福氣。」我們可以看見德國、法國等民主先進國家的政壇是小黨林立，他們容許眾多不一樣意見存在，但台灣只能二分法，不是支持就是反對，從來沒有其他聲音。

李伯利說，現在的藍營沒有新人，綠營民代沒有認真監督市政，導致綠營市府長期自大妄為，導致房價越來越高，社會安全感降低,交通越來越混亂，台南市已經不再是文學作家葉石濤筆下「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」

「代議士是代表人民，不是政黨。」李伯利認為，議會代議士來自各區，背負選民的期待，絕對不是代表政黨、派系，去配合執政黨來影響城市的發展。許多大型公共建設，若沒有經過充分討論，傾聽地方的聲音，這樣做出來決策恐怕是浪費民脂民膏。

李伯利認為，隨著時代進步，台灣人民也能慢慢感受到藍、綠兩黨對決是不利於人民，政壇需要有人持續為兩大黨沒有重視的議題，不在乎的價值而努力。

李伯利再次強調，他沒有政治包袱，願意承擔百姓的包袱，他不綁樁腳，只願意跟百姓綁作伙，他更知道許多民眾厭倦藍綠惡鬥，尤其是台南市，這個隨便派一顆西瓜都能當選的城市，因此這次李伯利在安平、南區，打著「誠實參政」口號，希望喚起民眾內心最真誠的感受，一同找回政治的初衷,打造美好家園。

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