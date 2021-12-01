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台南藍軍鼓勵家暴受害者　無論男女老少都勇敢尋求社會救助

▲台南市議會國民黨團聲援高嘉瑜，並呼籲家暴受害者，無論男女老少都勇敢尋求社會救助。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團聲援高嘉瑜，並呼籲家暴受害者，無論男女老少都勇敢尋求社會救助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

家暴受害者，這真的不是你們的錯！台南市議會國民黨團疼惜遭受男友暴力相向的立委高嘉瑜，1日站出來高呼聲援，呼籲家暴受害者，無論男女老少都勇敢尋求社會救助。

台南市議會國民黨團指出，台灣社會恐怖暴力行為頻傳，看一眼、按一聲喇叭、提醒戴口罩都可能因此丟掉性命，現在連身邊的情人都會成為恐怖情人，更有許多躲在黑暗角落的受虐兒，他們不知該如何求援，健全社會通報系統，建立安全的社會中途之家，有了安全的防護網，鼓勵家暴受害者勇敢站出來才有意義。

台南市議會國民黨團書記長李中岑、蔡淑惠、洪玉鳳、王家貞、林燕祝、尤榮智、蔡育輝、李鎮國不分男女議員，都一起站出來聲援高嘉瑜。國民黨團指出，10月美國紐約的「無聲遊行」才剛落幕，這場提醒大家關注新冠疫情家暴事件暴增的遊行，讓外界注意到光是紐約每個月家暴事件就增加2千件，家暴受害者有男有女還有小朋友，大人都難以對外求救，何況是更脆弱的小朋友。

台南市議會國民黨團表示，雖然兩性平權已是大家都能朗朗上口的口號，國外無法落實，國內更是嚴重，連專家都統計台灣有1/5婦女被家暴過，看看高嘉瑜這位高學歷、高經濟獨立的立委，面對恐怖情人，如果這起事件沒有被爆料，她或許還可能繼續隱忍，黨團非常害怕家暴受害者選擇隱忍來面對暴力，因為不對外求助，家暴是不會停止地。

台南市議會國民黨團建議中央和地方政府，正視家暴的可怕，趕緊補破網，首先要全面健全社會通報系統，鄰里戶政和警政應成立互聯網，發現無家可歸的家暴受害者，可以提供他們一個安全無虞的中途之家，檢警法院則要成為這些家暴受害者的最後安全防線，讓判決告訴受害者，生活在台灣是沒有恐懼、安全、自由的。

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