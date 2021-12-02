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台南民進黨黨內初選在即　新人各自揮舞兵旗尋求支持出線

▲民進黨市議員初選新人輩出，各自打出「子弟兵旗幟」，屬性壁壘分明，並強調當選後從地方到中央一條龍便捷的服務。（圖／記者林悅攝）

▲民進黨市議員初選新人輩出，各自打出「子弟兵旗幟」，屬性壁壘分明，並強調當選後從地方到中央一條龍便捷的服務。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

為因應2022年11月的九合一選舉，民進黨市議員初選也暫訂在2022年3～4月登場，除現任市議員尋求連任外，此次加入許多新生代的新人參選，新人們也各自打出「子弟兵旗幟」，屬性壁壘分明，並強調當選後從地方到中央一條龍便捷的服務。

民進黨一直視黨內初選為最重要的一環，無論現任市議員或是新角逐市議員的參選人，皆要接受黨內初選機制的洗禮，讓大家公平接受黨員的支持的考驗，在台南的地方選舉中，參選人一旦取得初選資格，在市議員正式選舉當選率高達8成之多，所以通過黨內初選提名，幾乎是取得市議會殿堂的門票，故每位參加黨內初選的參選人，都將初選當成大選在全力衝刺。

現任議員有當然的主場優勢，任內4年為民眾服務案件及政績足以讓黨員們品頭論足，新參選的新人一開始起跑就需要依靠母雞帶小雞讓黨員熟悉，之後就是比人際關係及親和力，再比政見內容是否讓民眾所認同，進而給予支持。

以合併後第8選區（中西、北區）為例，共有6席議員席次，民進黨籍僅佔3席，依舊延續上屆的過半加1提名，共提名4席進行參選。現任議員有陳怡珍、邱莉莉及沈震東3位，陳怡珍與邱莉莉都是資深議員人氣頗高，問政認真服務案件也非常到位，相對得到黨內的一致推崇及好評。

新加入初選的有周嘉韋及林建南兩位，其背景都是實力堅強的立委推薦力挺。周嘉韋是律師身分，在立委林俊憲服務處擔任助理近3年，係屬林俊憲子弟兵，雖沒有跑基層的經驗，但以地緣關係則有立委林俊憲曾任議員時深耕服務的區域，佔些地理優勢。

林建南在立委王定宇服務處擔任副主任4年餘，對社會服務方面也不遺餘力，先後擔任過台南市義交第二大隊副大隊長、台南市關中虎慢速壘球協會理事長，永康青商會會長、台南市電腦公會副理事長、資訊月執行長等職務，也任民進黨台南市第5、6屆黨代表，故人際關係非常廣闊，受到立委王定宇的重點栽培，更是被外界看好的黑馬。

2022年民進黨黨內初選在即，每位參選人都全力以赴，大小場合經常看到新人們的身影，尋求初選能順利出線挑戰市議員，惟若周嘉韋及林建南兩位新人能順利通過初選，那以目前8選區提名策略，勢必會擠掉一席現任市議員，未來誰能脫穎而出，就要看參選人的努力及背後「大人們」的實力了！

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