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綠營要求變更議程審預算卻惡意缺席致散會　台南藍軍怒轟「落跑政黨」

▲台南市民進黨議員要求變更議程審預算，卻惡意缺席致散會，台南市議會國民黨團怒轟「落跑政黨」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市民進黨議員要求變更議程審預算，卻惡意缺席致散會，台南市議會國民黨團怒轟「落跑政黨」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會1日在散會下閉幕，市議會國民黨團怒轟執政的民進黨「落跑政黨」，議會只審了總預算的歲入，各單位歲出居然還有2/3局處尚未審理，民進黨特別變更在最後1天半繼續審預算，1日卻等無人，最後第三屆第六次定期大會，在只有21人出席不過半下散會閉幕。

國民黨抨擊指出，說好的審預算，民進黨議員人呢？真是愧對選民！國民黨團副書記長議員蔡育輝、林燕祝、李文俊、蔡淑惠、王家貞、洪玉鳳、盧崑福、張世賢、尤榮智、李鎮國高舉手板，抗議民進黨又再度當家鬧事，讓這次的大會居然在人數不足，無法審預算下，散會下閉幕。

蔡育輝指出，台南市2022年度總預算，歲入預算編列980億6千多萬元，歲出預算編列1021億1千5百多萬元，歲入歲出短差40億5千萬元，市府準備以舉借同額借款支應，國民黨團認真出席審理預算，也鮮少動用清點人數手段，發言也克制，結果執政的民進黨議員卻扯後腿。

蔡育輝表示，大會議程1日閉幕，但預算居然只審了總預算的歲入，29個局處會歲出只審了地政局、水利局、工務局、都發局、警察局、消防局、交通局、觀旅局、農業局還審一半，全部歲出預算只審理了1/3局處，還未審理的局處包括經發局、衛生局、環保局、新聞處、文化局、民政局、勞工局、社會局、教育局、主計、財稅局等，預算審理速度牛步化，是因為民進黨議員們阻止國民黨議員發言，他們自己卻為了評鑑拼命冗長發言。

林燕祝生氣的說，11月30日進行大會二、三讀會，民進黨議員沈震東要求變更議程繼續審理預算，所以大會將30日和1日上下午繼續安排預算審理，她是1位病人身體非常不舒服，但為了替市民把關預算，早早的9時20分就到，但環顧四週卻空蕩蕩，主席李文俊為了等過半的民進黨議員，休息兩次時間都30分鐘，一直延到10時30分，國民黨的蔡育輝、蔡淑惠、洪玉鳳、王家貞、盧崑福也早都簽到，還是等不到民進黨議員簽到。

林燕祝說，只有21人，主席裁示改談話會繼續等民進黨議員，她生病的人都特早就到，簽第8位，執政的民進黨真的很丟臉，既然要變更議程審預算，民進黨議員為何連提案的人都又不到，改談話會一點意義都沒有，拖著病體的她要求主席散會。
主席李文俊表示，代理主席都已宣布休息兩次，每次時間都半個小時，他站在公正客觀立場，特依據議事規則第27條開談話會，讓想深入了解局處業務的議員，借談話會溝通，但因議員提散會，只能裁示散會，大會就到1上午10時結束。

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