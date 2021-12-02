林秉樞自稱有精神疾病　王世堅：不修法等於給這種人「殺人執照」

▲王世堅2日受訪談高嘉瑜家暴案。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被43歲男友林秉樞在飯店毆打，引發社會譁然；但高嘉瑜1日受訪時提及，林秉樞自稱患有重度精神分裂症，還有服用身心科的藥，「法律拿他沒辦法。」對此，民進黨台北市議員王世堅2日強調，可見《刑法》第19條真的有問題，如果不趕快修正的話，等於給這些有傷害衝動的人一張「殺人執照」。

面對高嘉瑜被林秉樞毆打，王世堅2日在台北市議會受訪時指出，高嘉瑜就像一隻快樂的小鳥，每天自由自在地唱歌、過著想要的理想生活，但到底是招惹到誰，怎麼會碰上這樣子的劫數？實在是百思不得其解；而自己則是痛心疾首，現在回想起來，前幾週曾與高嘉瑜見過2次面，結束後還有聊天，「最後這2次吃飯，她好像帶有一絲絲憂鬱。」

王世堅批評，林秉樞非常可惡，傷害高嘉瑜前就稱有服用精神藥物，所以傷人、打人甚至更嚴重的都沒事，希望此次司法機關可以嚴懲惡徒，不只是還給高嘉瑜公道，也是一種保護林秉樞，倘若司法沒辦法嚴懲惡徒，社會可能會崩解。

王世堅認為，林秉樞非常惡意，因為對方是學法律的卻知法犯法，可見《刑法》第19條，在行為時患有精神障礙或心智缺陷，導致行為時不能分辨是否違法的話，就不罰或減輕罪責，「這條法律也真的是有問題。」如果《刑法》第19條沒有趕快修正的話，「等於給這些有傷害衝動的人一張『殺人執照』。」

王世堅表示，倘若真的有精神方面問題，難道別人就活該倒楣被打、被殺嗎？「天底下哪有這種事？罪與罰應該等量齊觀，什麼罪就怎麼樣的懲罰。」怎麼可以讓這樣的法律一而再再而三的肆虐社會？林秉樞懂法律，如果夠膽、辯贏的話，「你出來的時候，就是人家找上你的時候。」