　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捕獲野生冒險家江秀真　現身屏東執行分署「鼓勵向山學習 」

▲冒險家江秀真到屏東執行分署講演 。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

▲冒險家江秀真(中)到屏東執行分署講演，右二是執行署林慶宗署長。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署邀請二度登上聖母峰且完攀世界七大洲最高峰的江秀真老師，以「雲端上的夢想家──談執行人員向山學習挑戰巔峰」為講題，激勵執行人員，遇到難題正面思考，將小小的困難逐一打碎，零存整付就有機會突破。

屏東分署並表示，日前屏東縣大鬼湖有登山團發生山難，為維護大眾生命安全，加強登山活動意外事故預防管理，屏東縣政府已制定登山活動管理自治條例，就登山活動的事先申請與登山計畫之申報、應攜帶的定位與緊急連絡通信設備、領隊資格、保險、颱風天禁止入山及搜救費用支付等事項為規範，如有違反，最高可處以5萬元罰鍰，拒不繳納者案件會移送分署執行。分署執行時扣押存款、薪水、股票等財產，如有不動產也會查封拍賣，徹底執行以捍衛國家債權的實現，與大家共同守護屏東的山林。

行政執行署長林慶宗相當重視該一條例的落實，指示屏東分署楊碧瑛分署長規劃這場講座，藉由演講讓執行同仁正視與瞭解登山安全的重要性，並鼓舞大家執行公務時打破慣性、攀登高峰。

江秀真現為國小四年級國語課本「攀登生命的高峰」一文之勇氣人物，於演講中活靈活現講述駐紮聖母峰基地營炒米粉與站著如廁的生活點滴，並和分署同仁分享在南美洲最高山阿空加瓜峰獨自面臨二天二夜暴風雪，彼時帳篷外風聲颼颼，還有大雪落在帳篷上巨大聲響的實景錄影，讓大家如臨現場感受其中生死交關的震撼。

秉持利他價值以始為終，她期許能建立臺灣的專屬登山教育學校以減少山難，藉此鼓勵大家去親近臺灣的山林；另她致贈簽名書給提問聽眾，林署長亦為山友，結語時分享其心得表示爬山是去挑戰而非征服，楊分署長也藉此次機會邀請江老師成為分署史室名人堂第一位簽名留念的來賓。

她妙語如珠與林署長的勗勉，讓屏東分署同仁充滿正能量，有更多的力氣與智慧去面對案件的挑戰。

ET快訊
八點檔女星罹癌後「每天行屍走肉」　5症狀痛苦纏身
林秉樞前女友找上高嘉瑜！　她喊「還好我站出來了」
條子鴿首現身！涉出書「造假掰故事」出庭說明了
羅志祥慘2年還超有錢？「1照片」洩超狂財力
快訊／沒品維尼稱「握有私密影片」　高嘉瑜要告了！
快訊／那對夫妻Nico生了！　兒出生日超巧合
林秉樞「全家超狂背景曝」！　討錢不成拿刀威脅
洗白林秉樞惹議　沒品維尼PTT帳號遭水桶十年「禁言3650天
阿羅哈客運12／13停止營運　公路總局曝退票規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才搬新家就出事！苗栗女「9個月昏倒4次」　原因找到了

吃光50箱蜜蜂！宜蘭直徑50公分黑腹虎頭蜂巢摘除　業者揣口氣

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買漁後做了這個動作

條子鴿現身！涉出書造假掰故事　北檢首度傳喚出庭說明

捕獲野生冒險家江秀真　現身屏東執行分署「鼓勵向山學習 」

獨／高嘉瑜爸曝「她小時候個性」！內心不捨仍讚女兒：樹立好典範

沒品維尼恐GG！幫林秉樞洗白帶風向稱「有高影片」　高嘉瑜將提告

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

高雄「球棒隊」深夜耍狠砸車　居然只因為這件事起衝突

「生下來怕養不起」　女移工產女嬰棄置街頭...檢起訴幫求情

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

才搬新家就出事！苗栗女「9個月昏倒4次」　原因找到了

吃光50箱蜜蜂！宜蘭直徑50公分黑腹虎頭蜂巢摘除　業者揣口氣

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買漁後做了這個動作

條子鴿現身！涉出書造假掰故事　北檢首度傳喚出庭說明

捕獲野生冒險家江秀真　現身屏東執行分署「鼓勵向山學習 」

獨／高嘉瑜爸曝「她小時候個性」！內心不捨仍讚女兒：樹立好典範

沒品維尼恐GG！幫林秉樞洗白帶風向稱「有高影片」　高嘉瑜將提告

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

高雄「球棒隊」深夜耍狠砸車　居然只因為這件事起衝突

「生下來怕養不起」　女移工產女嬰棄置街頭...檢起訴幫求情

逾150款湯底最低69折起！量販「吃鍋季」開跑了　加碼推2折換鍋具

才搬新家就出事！苗栗女「9個月昏倒4次」　原因找到了

星巴克「平替小香包」再+1！綠色小盒子、復古紅編織包本人已經太美

LIVE／第三劑提前「今午後開打」　陳時中最新說明

吃光50箱蜜蜂！宜蘭直徑50公分黑腹虎頭蜂巢摘除　業者揣口氣

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買漁後做了這個動作

批藍營縣市首長不敢對四大公投表態　賴士葆：人民的眼睛是雪亮的

大不敬？《極限競速5》玩家設計金正恩肯德基造型遭Ban帳8000年

林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

未出席雙城論壇　黃珊珊：本來就不是我的業務

社會熱門新聞

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

啃老林秉樞父母是校長、老師　姐姐是法官

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

高嘉瑜遭家暴被酸　導演看不下去公開對話還原

快訊／國道1號8車連環撞！1人受困

獨／「男友視角照」帶風向文作者非林男

即／桃園29歲女遭封屍

女網友「穿內褲」躺身邊！男摸一把慘了

即／林秉樞涉7項罪嫌　法院裁准羈押禁見

雙屍命案再撤銷死刑　死者母罵台灣廢死嗎！

更多熱門

相關新聞

男單攻玉山前峰！登頂後迷途求援

男單攻玉山前峰！登頂後迷途求援

嘉義縣消防局昨(1日)下午3時46分許接獲轉報，阿里山鄉玉山前峰往玉山登山口方向有1名登山客迷途，立即派員上山救援，幸該名男子身體狀況良好，晚間引導下山後自行離去，並未就醫。

高嘉瑜家暴案　法務部已提案加重散佈之刑責

高嘉瑜家暴案　法務部已提案加重散佈之刑責

阿里山眠月線1男燙傷　右腳掌皮膚脫落

阿里山眠月線1男燙傷　右腳掌皮膚脫落

國民法官法對偵查程序影響　南投地檢邀地院庭長主講

國民法官法對偵查程序影響　南投地檢邀地院庭長主講

執行署台南分署2拍口罩機及原物料

執行署台南分署2拍口罩機及原物料

關鍵字：

登山江秀真林慶宗分署長法務部執行署屏東分署

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

分手就不會回頭的三大星座！

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面