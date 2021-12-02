捕獲野生冒險家江秀真　現身屏東執行分署「鼓勵向山學習 」

▲冒險家江秀真(中)到屏東執行分署講演，右二是執行署林慶宗署長。（圖／執行署屏東分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署邀請二度登上聖母峰且完攀世界七大洲最高峰的江秀真老師，以「雲端上的夢想家──談執行人員向山學習挑戰巔峰」為講題，激勵執行人員，遇到難題正面思考，將小小的困難逐一打碎，零存整付就有機會突破。

屏東分署並表示，日前屏東縣大鬼湖有登山團發生山難，為維護大眾生命安全，加強登山活動意外事故預防管理，屏東縣政府已制定登山活動管理自治條例，就登山活動的事先申請與登山計畫之申報、應攜帶的定位與緊急連絡通信設備、領隊資格、保險、颱風天禁止入山及搜救費用支付等事項為規範，如有違反，最高可處以5萬元罰鍰，拒不繳納者案件會移送分署執行。分署執行時扣押存款、薪水、股票等財產，如有不動產也會查封拍賣，徹底執行以捍衛國家債權的實現，與大家共同守護屏東的山林。

行政執行署長林慶宗相當重視該一條例的落實，指示屏東分署楊碧瑛分署長規劃這場講座，藉由演講讓執行同仁正視與瞭解登山安全的重要性，並鼓舞大家執行公務時打破慣性、攀登高峰。

江秀真現為國小四年級國語課本「攀登生命的高峰」一文之勇氣人物，於演講中活靈活現講述駐紮聖母峰基地營炒米粉與站著如廁的生活點滴，並和分署同仁分享在南美洲最高山阿空加瓜峰獨自面臨二天二夜暴風雪，彼時帳篷外風聲颼颼，還有大雪落在帳篷上巨大聲響的實景錄影，讓大家如臨現場感受其中生死交關的震撼。

秉持利他價值以始為終，她期許能建立臺灣的專屬登山教育學校以減少山難，藉此鼓勵大家去親近臺灣的山林；另她致贈簽名書給提問聽眾，林署長亦為山友，結語時分享其心得表示爬山是去挑戰而非征服，楊分署長也藉此次機會邀請江老師成為分署史室名人堂第一位簽名留念的來賓。

她妙語如珠與林署長的勗勉，讓屏東分署同仁充滿正能量，有更多的力氣與智慧去面對案件的挑戰。