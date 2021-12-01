高嘉瑜遭扣不雅照恐遭散佈　蔡清祥：已提加重刑責草案

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，檢警在林秉樞手機中查扣高嘉瑜不雅照，可能遭到散佈。法務部長蔡清祥1日表示，對於未經當事人同意就散播性私密的犯罪，先前就已經提出草案，將加重刑責。此外，對於此類家暴案件是否須加重刑責，蔡清祥認為這應由個案認定。

高嘉瑜家暴案件持續發燒，新北地檢署偵辦後，積極主動分案，並漏夜啟動拘提、搜索，查扣相關罪證。據了解，檢警已經掌握施暴的男友林秉樞，手中確實握有包含高嘉瑜在內的4名女子不雅照，而外界也認為，就是因為這些照片讓高嘉瑜被施暴後，選擇隱忍，不立刻提告。

對於本案的發展，法務部長蔡清祥1日受訪時，稱許新北地檢署積極主動，「新北地檢署很積極主動分案去了解，這也是展現檢察機關，對於社會上所發現狀況即時掌握，且涉及到刑事責任啟動查；我想看到報導，這個事實經過涉及非告訴乃論之罪，檢察官本於職責就開始蒐證，這是展現主動積極的精神。」

本案發展至今，包含行政院長蘇貞昌、多名立委，均認為林秉樞此類犯罪應加重刑責。蔡清祥認為，其實現行法令已經足夠，只是「法規上本就有最高刑及最低刑，中間有裁量空間，應以個案情節如何，由承辦檢察官及法官去認定，來做最後的決定。」

至於林秉樞持有不雅照的部分，蔡清祥也說，「其中涉及性私密部分，未經當事人同意，散佈出去的，這已經提出修法建議了，在本件事件之前，就已提出修法草案並送到行政院審查。」先前網紅「小玉」ＤeepFake「深偽」成人影片案發生後，法務部就已經提出刑法「妨害秘密罪」修法草案，送交行政院審查。