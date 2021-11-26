執行署台南分署2拍口罩機及原物料　協助南檢追討不法所得

▲行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託，拍賣偵查中扣押被告公司所有口罩機及相關原物料，價格直接下殺5折，請有意應買的民眾把握這次難得機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託，拍賣偵查中扣押被告公司所有口罩機及相關原物料，將於12月7日下午4時許，在台南分署一樓中庭廣場公開拍賣，自下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣物是台南地檢署檢察官偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，屬得沒收、應沒收或依法為保全、追徵或抵償之物，且有喪失毀損之虞及不便保管情事，經被告公司同意予以變價，保管價金。本次拍賣物包括口罩製造機台本體、耳帶各3台、超聲波點熔平燙機3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及相關原物料等。

台南分署進一步表示，除123聯合拍賣外，將與台南地檢署密切合作，迅速辦理檢察機關囑託變價查扣之被告財產，以協助檢察機關追討不法犯罪所得。本次拍賣物台南地檢署已於8月3日進行第一次拍賣，因無人應買而流標，本次囑託台南分署進行第二次拍賣，價格直接下殺5折，請有意應買的民眾把握這次難得機會。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。