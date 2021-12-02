啃老林秉樞父母是校長、老師　姐姐是法官！　討錢不成拿刀威脅

記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜11/30遭週刊爆料，她在11月中旬被男友林秉樞家暴，引起各界震驚不捨，林秉樞更被起底早有施暴前科，不僅對前女友恐嚇威脅，還曾凌虐父母等，事實上，林秉樞是書香世家出生，他現正就讀政治大學政治系讀博士班，但仍居無定所，每月花上萬元住飯店，費用都由林父埋單。

▲林秉樞毆打高嘉瑜遭羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）



林秉樞父親是退休校長，母親是老師，姐姐則是法官，《東森新媒體ETtoday》記者11/30到林秉樞位於板橋區民族路上的戶籍地，有鄰居透露，林家父子早就沒有住在這，但也沒有把房子租出去，前幾天還有看到林父回來看一下，隨後就開車離開。

▲林秉樞戶籍地。（圖／記者黃彥傑攝）



啃老的林秉樞在2015年7月14日時要錢不成，竟逼父母跪在地上舉椅子，他還在一旁用掃把抽打，甚至拿刀恐嚇，林秉樞父母只好申請保護令自保人身安全。

根據《中時新聞網》報導，鄰居透露，林秉樞以前就常摔東西，還會聽到林父母喊救命，鬧得整條街都知道，警察常跑來處理。當地里長則說，林秉樞平時形象彬彬有禮，想不到會有暴力行為，先前聽到林家有爭吵，幫忙報警處理時，林秉樞也會向他道歉說「里長對不起，讓你困擾了」。