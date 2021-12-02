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社會 社會焦點 保障人權

高雄「球棒隊」深夜耍狠砸車　居然只因為這件事起衝突

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市2日深夜街頭又出現「球棒隊」，一部白色轎車在左營區的民族路與華夏路遭到另一部轎車惡意衝撞之後，另外2部車尾隨靠近，下一秒一群人下車拿出球棒當街暴力砸車，警方在2小時內火速逮捕涉案8人，據了解，8人砸車居然是因為帶頭的林姓少年（16歲）覺得連男討錢的「口氣不好」，才找友人一起去出氣。

▲▼高雄左營深夜又見「球棒隊」砸車！　警火速逮8人。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄左營深夜又見「球棒隊」砸車！（圖／記者吳世龍翻攝）

警方凌晨2時20分接獲報案，立即出動快打警力到場，並將現場涉案人及2車帶返所調查，另一涉案車輛已逃逸現場，警方擴大調閱監視器並以車追人，警方於案發後2小時內，火速將涉案8人全數追緝到案。

警方初步了解，遭砸車的連姓男子（27歲）是在上個月底才透過朋友認識林姓少年，眾人常常相約四處喝酒走攤，但原本大家約好分攤酒錢，但連男先刷卡付帳後，林姓友人卻遲遲不還錢，因此昨天晚上才向林索討7500元，林男覺得連口氣不好，故意不還，事後還向其他友人抱怨，還給連男的車號要大家幫忙找車，才引發後續街頭攔車、砸車的事件，而砸車的8人年紀都在18到23歲之間，都宣稱只是朋友，竟為了出一口氣就在街頭動手，全案在訊後以公共危險、妨礙秩序及毀損等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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