有高調實力卻善於偽裝隱藏4星座　天蠍神秘代名詞、水瓶全知者愛裝不懂

▲職場或其他生活情境有時無法讓人真正做自己，這時就需要「偽裝」能力讓人能順利度過。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

職場上，有不少人都會戴上一層「面具」將真正的自己隱藏起來，就怕太過展現「真性情」或「真實力」會引發後續麻煩。《星座好朋友》列舉十二星座中4個善於偽裝的星座，一起默默向這些人「學習」，讓自己的交際、職場之路走得更順。

天蠍座

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神秘、難捉摸就是天蠍的代名詞，但其中有一項偽裝是多數天蠍座不會做的，那就是在人前賣慘、博取他人同情，即使這麼做能得到好處，他們也不願意去做，這是因為天蠍座本來就具備解決難題和事情的能力，因此不屑於這種「偽裝」。而且他們怕麻煩，所以盡可能不表現出自己對事情的想法，多一事不如少一事的作風更符合他們瀟灑的個性。

金牛座

金牛座大多本性內斂，喜歡默默做事不張揚，儘管私底下個性活潑，但鮮少在不認識的人面前展現。沉靜的氣質會讓有些人覺得金牛好欺負，那可是誤會大了！其實金牛心思非常細膩，而且最擅長用低調來掩飾自己的聰明，就算有高調的實力也會留到最後關頭才出手。如果要跟金牛尬，可要先要審視一下自己的能力。

雙子座

一般人通常是看見雙子座嘻嘻哈哈的一面，似乎一切和平、沒有什麼心機，但事實上腦子靈活的雙子座，對許多事情都有自己的思考和想法，只是他們把心事藏得很深，很會營造表面風平浪靜的樣子，難以讓人看透，所以若是出現他們想要的目標，雙子會用很多辦法、手段去爭取，想跟他鬥的話，沒兩把刷子不行。

水瓶座

擁有自由靈魂的水瓶座，看似活得無拘無束，好像跟大家「麻吉麻吉」、誰都可以聊上兩句，可是有點社會閱歷經驗的人仔細觀察會發現，水瓶其實根本是了解事情全貌的「全知者」，只是選擇偽裝不知道、不去理會，讓人誤以為沒有防備心。活在自己世界的自在模樣，是因為他們還不想爭；如果惹到他們，水瓶才不會輕易放過你。