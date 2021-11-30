12月星座運勢排行榜出爐！「第1名」工作運勢爆棚

▲12月星座運勢排行榜出爐。（示意圖／翻攝自unsplash）

隨著時序進入12月，2021年也即將邁入尾聲！對此，塔羅專家小孟老師分享了12月星座運勢排行榜，並指出這個月 社會事件容易會有頻傳的現象，尤其是天災人禍的部份要特別注意。

第12名：牡羊座



牡羊座本月職場運勢，容易碰到一些挑戰，還好你抗壓性強，所以面對工作上的變化心裡有準備，但最近的議題是需要作突破，只要你願意突破就會有不同的機會來找你，雖然你先前容易綁手綁腳，但最近是你適合大展身手的好時機要好好把握一些機會，這會奠定你未來的路線。

在情感方面，因為忙於工作的事容易與另一伴感情有忽略的情況，但其實對方是很關心你的，你偶而給個回應對方會很開心的，單身的牡羊朋友們，容易陷在一個自我僵局的情況，也許你欣賞某人但因為某些因素而不敢作為，但其實就是要突破才會有機會發展，金錢方面，最近容易有金錢壓力要好好注意。

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幸運色：白

貴人：雙子

小人：天秤

第11名：雙子座

雙子座本月職場運勢，在工作上容易被上司所肯定，只要你好好表現就一定會被看到你的能力，也因為你的表現很突出，這一陣子可能容易會得罪一些人，所以也是要察顏觀色。本月與同事之間沒有什麼變化，另外容易煩腦家裡的事，但有不適合的地方好好表達就好不要火氣太大。

情感方面兩人容易因為價值觀的事有小爭議，但其實兩方所說的都有道理好好的溝通就不會有太大的問題，單身的雙子朋友們，你們在別人眼中是一個可愛的人，所以跟你互動親近的人也比較多，但若是有在意的人，要主動出擊才會讓對方知道你的心意。

金錢方面，最近容易會為家裡或房子花費，要多作一些理財計劃才是。

工作運勢： ★★★

愛情運勢： ★★

幸運色：灰

貴人：水瓶

小人：天蠍

第10名：水瓶座

水瓶座本月職場運勢，你的能力一直都是備受肯定，只是你對自己的能力要再往上似乎有點茫然的感覺，因為你太優秀該達到都達到，所以下一步如果要前進反而會有點不知所措，想變動工作的朋友可以留意獵人頭或朋友牽線介紹的工作，有機會往上談到更好的薪資條件可多多把握。

情感方面有情人者與另一伴感情穩定，但談到金錢事物還是建議要分清楚會比較妥當，若總是混為一談沒有好好區分，反而容易造成金錢的誤會，單身者，你們會讓人覺的冷冷的好像不想談戀愛的感覺，其實已經有出現欣賞你的人，若是你也有感覺也建議要回應一下對方不要讓對方空等。

財運方面，正財運穩定，若你從事的行業是有業績的，想要更多業積近來需要一些說話技巧性才行。

工作運勢： ★★★★

愛情運勢： ★★★

幸運色：粉紅

貴人：處女

小人：魔羯

第9名：天秤座位

天秤座本月職場運勢，與同事關系會有一種君子之交淡如水的概念，所以有碰到覺的談的來的同事，一定要主動跟對方作朋友，不然他人容易覺的有距離感所以會錯過一些可來往的朋友。

在情感方面最近與另一伴相處適合各忙各的不用太過黏著彼此，只要給自己跟對方一些空間，其實兩人的感情都會更好更健康，如果彼此很穩定也適合談論是否要定下來，單身的朋友們，你們容易默默的喜歡人而且完全讓人看不出來，這樣是好也不好，若有遇見心動的對象一定要大方表達才有機會得到對方的芳心。

財運方面，近期投資偏財不錯可以了解一下標的物。

工作運勢： ★★★

愛情運勢： ★★★

幸運色：水藍

貴人：天秤

小人：雙魚

第8名：雙魚座

雙魚座本月職場運勢，之前對於工作會有一種茫然的感覺，雖然目前在進行的工作是可以讓你溫飽，至於工作有沒有意義的確是需要一些時間來省思，若是你想要尋找意義那你更應該享受你的工作，這工作會讓你帶來更好的成就，並且大家都非常肯定你的能力，要好好珍惜此份工作帶給你的多重好處。

有情人者最近與另一伴可能會商討一些重要事宜，先不管目前有沒有共識，但你一定要用很慎重的態度來與對方交談，對方才會重視你要談的事情，單身者最近容易陷入一些奇怪的關系，若是不太能發展正式情感，還是早早放手會比較好，以免投入太多而過度傷心。

財運方面，金錢穩定但花錢要特別留意支出，不要沒節制的花用。

幸運色：紅

貴人：天蠍

小人：金牛

第7名：射手座

射手座本月職場運勢，有一些人會給一些奇怪的意見若是影響你的心情或對你沒幫助的聲音，就不用花太多時間去傾聽，有時後就用你的方式作事其實效果才是最好的，不要懷疑自己要對自己有信心。

感情方面有情人者需要多點關心彼此，有時後你們過的太過日常生活沒有激情，會讓彼此的關系有點無趣，雖然不會影響到感情但總覺的少了點什麼，可以創造一些小約會增加甜蜜度，單身的朋友們，你們的眼光有點高所以總是錯過一些欣賞你的人，給對方一些吃飯的機會可能會認識到對方不同面相。

財運方面，你多作比較再投資，不要盲目聽從別人。

工作運勢： ★★★★

愛情運勢： ★★★

幸運色：綠

貴人：獅子

第6名：處女座

處女座本月職場運勢，工作表現大好同事與主管都對你有另眼相看的感覺，需要好好維持目前的水準，另外最近有想變動工作的朋友們，也可以留意一下市場上的資訊也許會有一些不錯的機會出現，請好好把握。

情感方面有對象的朋友們，你們需要花一些心思來關心你的另一伴，也許你們很久沒有創造一些小約會來增進彼此的感情，要好好加油不要讓對方感到受冷落，單身的朋友們，你們總是會執著某個條件的對象，這樣對你來說是受到限制的，這樣你們看人無法看到全面的樣子會有點可惜。

財運方面，最近正財運強作業務類的朋友們對的有不錯的成果。

工作運勢： ★★★★

愛情運勢： ★★★

幸運色：咖啡

貴人：牡羊

小人：射手

第5名：魔羯座

魔羯座本月職場運勢，有愈來愈被肯定的感覺，而你對自己的專業展現也愈來愈有自信，若是想要進修一些相關的專業會促進你愈來愈強，若是平時下班有時間還是會建議你可以好好的去進修，這樣對你未來公司或找新工作都會有所加分。

在情感方面有情人者最近與你感情很穩定，但有時外人會有些聲音影響你們的時心情，你要記的彼此的心堅定才是重要的關鍵點，路人甲乙丙丁說的話不重要，不要太過在意，單身的朋友們，你們容易是別人的欣賞暗戀對象，但有時對方太被動反而錯失機會，若是你有碰到好感的人一定要主動才不會錯過。

財運方面，最近容易會有亂花錢傾向，還是要精打細算才是。

工作運勢： ★★★★★

愛情運勢： ★★★

幸運色：黃

貴人：巨蟹

小人：牡羊

第4名：巨蟹座

巨蟹座本月職場運勢，工作量會有點過多對你來說體力真的有點不行，你一定要找時間好好休息，你的同事主管都非常肯定你在工作上的表現，但也因為這樣你不要過度的逞強想要保持一定的成績，最終還是要評估自己的身心是否能夠平衡的接工作，適可而止就好。

有情人者最近兩人都過度忙碌比較沒有品質時間好好相處，休假時可創造一些活動讓彼此都能開心的去玩創造美好的回憶，單身的朋友們，你們沒有時間認識新朋友，所以你們需要朋友幫你們介紹，會有還不錯的對象哦。

財運方面，最近正財運很強，可以好好存錢。

工作運勢： ★★★★

愛情運勢： ★★★★

幸運色：桃紅

貴人：魔羯

小人：水瓶

第3名：獅子座

獅子座本月職場運勢，工作上會有不錯人際關系最近跟你合作都感到非常愉快，你需要一些別人的協助讓你在工作上的表現更上一層樓，若是有遇到不會的問題身旁也會有人可以幫助到你，千萬不要因為害羞而不敢請教人，這樣會錯過學習的機會。

情感方面有情人者最近相處上非常的愉快，可以多分享彼此的心意好讓對方知道你在他心目中是最重要的，單身的朋友們，你們在別人眼中是萬人迷其實很多人都想接近你，但有時你會拿捏不定要怎樣的關系才是最好的，所以也會把喜歡的人搞迷糊了。

財運方面你需要多方的理財，不要把雞蛋放在同一個籃子投資。

工作運勢： ★★★★

愛情運勢： ★★★★

幸運色：紫

貴人：雙子

小人：天秤

第2名：金牛座

金牛座本月職場運勢，工作上會有一些貴人出現，若是你有碰到疑難雜症，他們都可以協助你理清一些事情並渡過難關，若想換工作的金牛朋友們，這個月適合朋友牽線介紹的工作，但若是自己找的反而要多看幾間再決定，若只是為了逃避而換工作沒有比較好。

情感方面有對象者你們需要多傾聽對方裡心理話，容易會為了一些事而放心上不分享，若你細心你可察覺對方其實是需要你多陪伴的，單身的金牛朋友們，你們容易會有偶包不跟喜歡的人說出心裡話，但其實時機點很重要，有碰到就要多表現才會有機會。

金錢方面，你們很適合研究投資理財可以多看看。

工作運勢： ★★★★★

愛情運勢： ★★★

幸運色：黑

貴人：雙魚

小人：獅子

第1名：天蠍座

天蠍座本月職場運勢，你們在主管同事眼中是可信賴的對象，所以你的事情總是有滿滿作不完的情況，另外你容易把自己搞的很忙，建議你千萬不要當爛好人，因為你是一位人人好的人，所以才容易會把自己搞的太累，該拒絕時就要拒絕。

在情感方面有對象的朋友們，你們與另一伴的感情特別穩定，所以沒事不要三心二意的跟別人談天，另外單身的朋友們，你們適合透過朋友的介紹再發展感情，一見鍾情對你來說會容易看錯人，所以還是要經由別人眼光幫你選對象。

在財運方面，你們用錢要特別小心，不要因為人情關系而亂花錢，這樣沒有意義。

工作運勢： ★★★★★

愛情運勢： ★★★★

幸運色：白

貴人：處女

小人：巨蟹

小人：雙子

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