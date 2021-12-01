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12星座「3大表現」　代表深深愛上你

▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲12星出現3大行為代表已經愛上你了。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

生活中心／綜合報導

愛在心口難開，告白需要勇氣，要怎麼知道對方也對自己有意思呢？據《星座好朋友》網站分析，12星座如果喜歡上一個人，從一些行為舉止就能看出端倪，一起來看看吧！ 

牡羊座、獅子座、射手座

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1.隨傳隨到

火象星座的行動力就會體現在這一點，只要你有難，只要你不舒服，跟他們講一聲，他們就會奮不顧身，排除所有問題去到你身邊。

2.霸道的對待你

他們的霸道是來自於他們的征服慾，所以就會顯得特別對你霸道，希望你可以聽他們的，希望你可以重視他們的建議，而他們也會很開心，你是願意聽他們的。

3.對你特別大方

他們平常是不小氣，但他們是需要天時地利人和，如果是主管，難得就會請客買單，如果是朋友，真心朋友當然就會不計較，可是如果是喜歡的人，就遠遠不止這些了，不只準備小驚喜，那個驚喜說不定還價值不斐。

金牛座、處女座、魔羯座

1.主動熱情

想不到吧？就算是悶騷的土象星座，遇到喜歡的人，一點都不悶騷呢！甚至會熱情到也想把你燃燒了，主動找你聊，主動關心你，一點都不像悶騷的人。

2.不會挑剔你

這組是很挑三揀四的，稍有不滿，就會引起他們的反感，所以如果有個人，他們不只不挑剔，還會覺得對方人很好、很完美的話，那就代表他們超喜歡這個人。

3.時間用在你身上

因為是土象星座，所以就明顯的性格就是務實，不喜歡浪費，不喜歡白費，如果他們很花時間在你身上時，其實就代表認為你是值得他們這樣做的，同時代表他們是很喜歡你。

雙子座、天秤座、水瓶座

1.認為你是最好的

風象星座的他們，就是人緣最好，所以都會看過也相處過各種人類，而遇過的這麼多人以來，如果有個人在人群中是最特別的，那對他們而言，這個人就會是最好的，如果有人說你的是非，他們聽到是會抓狂的。

2.沒有形象

像風一樣的他們，是很瀟灑、很有偶包的，他們其實很重視自己的形象，尤其在眾人面前，所以如果在特定某個人沒有形象，那就代表那個人可能是最真心的朋友，或者是他們最喜歡的人。

3.在你面前像孩子一樣

其實他們除了沒有形象外，給人的感覺就是帥、就是成熟，會給人想崇拜的形象，可是在你面前卻像孩子那樣傲嬌不聽話，那就代表只有喜歡的人，才會讓他們這樣做。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

1.觀察你的一舉一動

水象星座的他們，因為情感細膩，為了防止自己內心小劇場爆炸，就會先默默觀察周遭的人，如果出現喜歡的人，就會更不敢輕舉妄動了，只敢默默躲在遠處偷偷看著你。

2.對你溫柔體貼

巨蟹和雙魚的溫柔體貼是很基本的，因為對他們來說是表達善意的一種，而天蠍就不會輕易對誰溫柔體貼，但是如果是喜歡的人，他們都會超明顯，甚至是十倍、百倍、千萬倍的對你好，肯定感受得到。

3.有求會必應

他們的依賴感是滿重的，所以也會想要讓喜歡的人，對他們產生依賴，最好可以依賴到，離不開他們的那種程度，就會盡量做到有求必應，但是他們發現到你只是利用，他們就會氣到斷了你這個人。

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